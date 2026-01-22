冷冽中的孤獨與堅持 西貝流士大賽首獎朴秀藝首登台重現奪冠經典

2025西貝流士國際小提琴大賽首獎得主朴秀藝首度來台。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團將於本週推出NTSO北歐樂季的重點節目「大植英次，朴秀藝與國台交」，由享譽國際的日本指揮家大植英次（Eiji Oue）領軍，攜手甫獲2025西貝流士國際小提琴大賽首獎的韓國演奏家朴秀藝（Sueye Park），與國台交一起演出，透過北歐與德奧經典曲目，勾勒神話意象下英雄命運與人性掙扎的交響敘事。

國台交表示，此次音樂會特別聚焦北歐音樂語彙中冷冽而深刻的精神核心，朴秀藝將重現其奠定首獎地位的西貝流士《D小調小提琴協奏曲》，透過這首被視為理解北歐音樂精神的重要經典，引領聽眾走進作曲家筆下孤獨、抗衡與力量交織的音樂世界，親耳感受世界級舞台所淬鍊出的聲音厚度。

小提琴家朴秀藝抵台後隨即投入大師班教學，與台灣年輕音樂學子面對面交流。（國台交提供）

同場還有華格納《齊格飛送葬曲》，以低沉而厚重的聲響，讓聽眾感受英雄殞落後的哀傷與沉思；葛利格《第二號〈皮爾金〉組曲》，音樂色彩逐漸明亮，充滿畫面感，描繪返鄉、等待與選擇等貼近人心的情感。最後，隨著華格納《女武神的飛行》奔騰而出的旋律，音樂會在壯闊的神話場景中劃下句點。

1月23日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳、25日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

