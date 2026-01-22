限制級
台北愛樂少年及兒童合唱團年度音樂會 在歌聲中起飛
台北愛樂青少團合照。（台北愛樂文教基金會提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年及兒童合唱團年度音樂會將於本週登場，以「在歌聲中起飛」為題，由來自不同年齡與學習階段的孩子們，以純淨歌聲帶領觀眾走進屬於童聲的音樂世界。
台北愛樂基金會表示，台北愛樂少年及兒童合唱團自1989年創團以來，除國內定期演出外，足跡亦遍及歐洲與亞洲各大音樂節與比賽，在國際舞台上屢獲佳績。
此次音樂會集結合唱、鋼琴獨奏、聲樂獨唱及打擊樂演出，透過多元編制與豐富曲目，從初學的勇敢嘗試，到站上舞台綻放光芒，展現孩子們在學習歷程中的成長軌跡，於歌聲中向夢想起飛。
1月24、25日，在誠品表演廳演出，詳詢TIXFUN。
