讓旅人有如歇宿在大山懷抱 「嵨開安旅」開啟療癒旅宿大門

〔記者周幸叡／台北報導〕在日本深山徒步修行者被稱為「山伏」，他們在自我修練的過程中，欣然接受面臨到的一切好的、壞的，稱為「Uketamo」（うけたもう）；延續這種山伏文化，「嵨開安旅-UKETAMO」飯店今（22）日敞開大門，歡迎旅人進入這座標榜全國首間身心療癒飯店，和飯店的品牌精神「Uketamo──接納一切」，一起回到專注當下、順應生命流動的修行之道，期待旅人在歇宿後回到家，身心都能煥然一新。

「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」是福泰飯店集團旗下全新自創品牌，福泰飯店集團董事長廖炳燿也是日本鶴岡市國際觀光大使，對台日文化交流及觀光推展不遺餘力，此次也將日本東北的文化帶入嵨開安旅，強調飯店奠基於日本山形出羽三山修驗文化所傳遞的哲思「Uketamo—接納一切」，以「身心療癒旅宿」為核心定位，打造城市中可安適身心的靜謐居所，他感性表示：「期待嵨開安旅能成為城市中的一座山，讓人隨時可以停留、呼吸、重新整理自己。」

為此，飯店整合茶席文化、聲音療癒及身心平衡課程，並攜手尼泊爾知名瑜伽品牌Avata，導入瑜伽、冥想與正念實踐，回應後疫情時代人們對休息、修復與自我整合的需求，提供更貼近當代節奏的療癒旅居體驗。111間客房鋪設草地紋理地毯，搭配溫潤木質與低視覺噪音設計，讓旅人一踏入房內即自然放鬆。房內備有台灣在地小農茶飲，讓「回房泡一壺茶」成為旅程中的靜心儀式。客房影音系統特別規畫呼吸練習、體位引導與台灣少見的克里亞瑜伽內容。

標榜全國首間身心療癒飯店，當然有許多獨特之處，例如藏於客房之間的木守茶席KIMAMORI，是一席留給旅客自己的靜心時間；以「Plant Forward」為飲食哲學，以植物為本、蛋白質為輔，讓飲食成為旅人療癒的一部分；5至6樓梯間以低飽和色彩與水泥石階，營造如「室內山伏參道」的靜謐氛圍；仰頭可見由日本山形緞通團隊特製的巨幅織畫〈三山仰止〉，以靛藍、湖綠至曙白的層次漸變，呈現心境由靜入明的轉化。更多相關內容詳詢嵨開安旅-UKETAMO官網。

