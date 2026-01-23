不只雕神像！14件經典作品展現雲林粧佛工藝生命力

縣府邀請名粧佛技術保存者在北港文化中心舉辦「神工傳藝粧佛特展」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內目前有53位無形文化資產、技術保存者，縣府為讓民眾觀賞工藝之美，連3年舉辦「神工傳藝」特展，為讓大眾更欣賞單項工藝之美，邀請4名縣內粧佛技術保存者在北港文化中心舉辦神工傳藝粧佛特展。文觀處長謝明璇表示，即日起至3月4日展出，盼帶領民眾觀賞粧佛工藝。

特展開幕典禮由雲林縣副縣長陳璧君、文觀處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、北港鎮代會主席黃美蘭等人，與受邀參展的粧佛技術保存者陳明洲、丁宗華、蔡炯榮、林朝金4名工藝師一同出席。

謝明璇表示，神工傳藝是代表雲林縣無形文化資產的品牌，縣府已針對此品牌連續3年舉辦特展，由於雲林縣是台灣宗教及工藝發展的重鎮，而粧佛工藝不僅承載地方信仰，更象徵世代相傳的匠心，因此邀請4名粧佛工藝師以精湛技藝及獨到手法，詮釋傳統工藝在當代持續創新的生命力。

策展人杜易宸指出，此次特展集結4名粧佛技術保存者共14件作品，如丁宗華去年新作「池王」、蔡炯容「軟身天上聖母」、林朝金「廣澤尊王」、陳明洲去年新作「福德正神」，皆展示粧佛工藝之美，此外，4位工藝師更是延伸至人物、瑞獸等題材，讓粧佛工藝不只是技術展示，更是持續流動的文化實踐。

謝明璇表示，展出至3月4日，盼讓民眾認識粧佛工藝的藝術高度，此外神工傳藝特展將於今年7月31日至8月11日在文觀處文化展覽館展出，屆時歡迎民眾見證雲林深厚的文化底蘊。

