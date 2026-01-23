自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

不只雕神像！14件經典作品展現雲林粧佛工藝生命力

2026/01/23 17:29

縣府邀請名粧佛技術保存者在北港文化中心舉辦「神工傳藝粧佛特展」。（記者李文德攝）縣府邀請名粧佛技術保存者在北港文化中心舉辦「神工傳藝粧佛特展」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內目前有53位無形文化資產、技術保存者，縣府為讓民眾觀賞工藝之美，連3年舉辦「神工傳藝」特展，為讓大眾更欣賞單項工藝之美，邀請4名縣內粧佛技術保存者在北港文化中心舉辦神工傳藝粧佛特展。文觀處長謝明璇表示，即日起至3月4日展出，盼帶領民眾觀賞粧佛工藝。

陳明洲展出期新作「福德正神」。（記者李文德攝）陳明洲展出期新作「福德正神」。（記者李文德攝）

特展開幕典禮由雲林縣副縣長陳璧君、文觀處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、北港鎮代會主席黃美蘭等人，與受邀參展的粧佛技術保存者陳明洲、丁宗華、蔡炯榮、林朝金4名工藝師一同出席。

陳明洲展出期新作「福德正神」。（記者李文德攝）陳明洲展出期新作「福德正神」。（記者李文德攝）

謝明璇表示，神工傳藝是代表雲林縣無形文化資產的品牌，縣府已針對此品牌連續3年舉辦特展，由於雲林縣是台灣宗教及工藝發展的重鎮，而粧佛工藝不僅承載地方信仰，更象徵世代相傳的匠心，因此邀請4名粧佛工藝師以精湛技藝及獨到手法，詮釋傳統工藝在當代持續創新的生命力。

丁宗華展出新作「池王」。（記者李文德攝）丁宗華展出新作「池王」。（記者李文德攝）

策展人杜易宸指出，此次特展集結4名粧佛技術保存者共14件作品，如丁宗華去年新作「池王」、蔡炯容「軟身天上聖母」、林朝金「廣澤尊王」、陳明洲去年新作「福德正神」，皆展示粧佛工藝之美，此外，4位工藝師更是延伸至人物、瑞獸等題材，讓粧佛工藝不只是技術展示，更是持續流動的文化實踐。

縣府邀請4名粧佛技術保存者在北港文化中心舉辦「神工傳藝粧佛特展」。（記者李文德攝）縣府邀請4名粧佛技術保存者在北港文化中心舉辦「神工傳藝粧佛特展」。（記者李文德攝）

謝明璇表示，展出至3月4日，盼讓民眾認識粧佛工藝的藝術高度，此外神工傳藝特展將於今年7月31日至8月11日在文觀處文化展覽館展出，屆時歡迎民眾見證雲林深厚的文化底蘊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應