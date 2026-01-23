林順雄「酣暢隨心」個展登場 古稀之年轉向抽象繪畫實驗

藝術家林順雄個展「酣暢隨心」，1月8日至2月26日，於首都藝術中心展出。（首都藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術家林順雄最新個展「酣暢隨心」即日起於首都藝術中心展出，展期至2月26日。年逾七旬的林順雄，選擇淡化過往標誌性的花卉與獸形輪廓，將創作方向轉向更精簡、純粹的抽象表現。首都藝術中心表示，觀看方法與創作哲學的更新，呈現藝術家在自在中開拓出的新視野，也是與觀者以單純美感經驗重新相遇的契機。

林順雄向來以捕捉自然世界的靈性立足藝壇，筆下作品帶有東方繪畫強調的氣韻。然而近年他的創作悄然轉向，不再以物象為主體，改以畫者的感受性為軸心，讓形式本身承載情緒與時間。新作中，畫面色塊不再依附於外在形體，而是被賦予擴散與湧動的能量。這種極簡與節制，是建立在藝術家長年繪畫經驗的取捨之上，將經驗內化為一種畫面秩序。

林順雄自述，他在七十多歲的階段追求簡單生活，構圖取材不作無謂贅筆。目前的創作狀態感性多於理性，希望能縱放墨彩且恣意而行。無論是早期的寫實寫意，或是當下的抽象表現，用度精簡且表達沈靜凝視是他始終不變的初衷。此次展覽不只是風格的更迭，也是一位藝術家在經歷長年累積後，重回繪畫本質的深刻實驗。

