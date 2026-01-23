自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

林順雄「酣暢隨心」個展登場 古稀之年轉向抽象繪畫實驗

2026/01/23 18:38

藝術家林順雄個展「酣暢隨心」，1月8日至2月26日，於首都藝術中心展出。（首都藝術中心提供）藝術家林順雄個展「酣暢隨心」，1月8日至2月26日，於首都藝術中心展出。（首都藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術家林順雄最新個展「酣暢隨心」即日起於首都藝術中心展出，展期至2月26日。年逾七旬的林順雄，選擇淡化過往標誌性的花卉與獸形輪廓，將創作方向轉向更精簡、純粹的抽象表現。首都藝術中心表示，觀看方法與創作哲學的更新，呈現藝術家在自在中開拓出的新視野，也是與觀者以單純美感經驗重新相遇的契機。

林順雄向來以捕捉自然世界的靈性立足藝壇，筆下作品帶有東方繪畫強調的氣韻。然而近年他的創作悄然轉向，不再以物象為主體，改以畫者的感受性為軸心，讓形式本身承載情緒與時間。新作中，畫面色塊不再依附於外在形體，而是被賦予擴散與湧動的能量。這種極簡與節制，是建立在藝術家長年繪畫經驗的取捨之上，將經驗內化為一種畫面秩序。

林順雄自述，他在七十多歲的階段追求簡單生活，構圖取材不作無謂贅筆。目前的創作狀態感性多於理性，希望能縱放墨彩且恣意而行。無論是早期的寫實寫意，或是當下的抽象表現，用度精簡且表達沈靜凝視是他始終不變的初衷。此次展覽不只是風格的更迭，也是一位藝術家在經歷長年累積後，重回繪畫本質的深刻實驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應