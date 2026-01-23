自由電子報
藝文 > 即時

黃博志參展「無盡之衣：大西洋船廠篇」 紐約先鋒藝術中心展出作品

2026/01/23 18:52

黃博志作品《生產線》直指勞動者在全球化生產鏈中被隱沒的身影。（黃博志提供，Christian Benesch攝影）黃博志作品《生產線》直指勞動者在全球化生產鏈中被隱沒的身影。（黃博志提供，Christian Benesch攝影）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部的支持下，駐紐約台北文化中心持續拓展臺美當代藝術交流，首度與紐約先鋒藝術中心（Pioneer Works）攜手合作，邀請台灣藝術家黃博志參與「無盡之衣：大西洋船廠篇」（The Endless Garment: Atlantic Basin）特展，將於明（24）日正式開幕，展期至4月12日止。展覽由策展人傑佩・烏格爾維格（Jeppe Ugelvig）策劃，邀集黃博志與美國Serena Chang、Chang Yuchen、CFGNY及Shanzhai Lyric等共5組藝術家，透過多元媒材與跨國視角，深入探討亞洲時尚與成衣生產在全球體系中的歷史、勞動結構與文化意涵。

紐文中心說明，黃博志此次展出作品為《生產線－中國製造與臺灣製造》（Production Line–Made in China & Made in Taiwan，2014–2020），創作靈感來自台灣紡織產業因時尚生產外包至深圳而逐漸沒落的歷史背景。藝術家將一排排制式化的藍色牛仔襯衫，與縫製這些衣物的年輕女性（其中包括黃博志母親）的照片並置呈現，直指勞動者在全球化生產鏈中被隱沒的身影。

紐文中心提到，此作亦源自黃博志的散文〈藍色皮膚：老媽的故事〉（Blue Skin: Mama’s Story），記錄母親從農村到工廠、再回歸農業的生命軌跡，折射出台灣農業轉型、經濟體制改革與成衣產業外移所交織而成的社會變遷。作品以極為內在而具體的家庭敘事，回應全球化下結構性勞動與生產的普遍處境。

紐文中心表示，此展為紐文首度與先鋒藝術中心合作呈現臺灣藝術家的作品，期盼透過與具國際影響力的藝文機構攜手，將台灣當代藝術的深刻觀察與創作能量，引介給紐約及國際觀眾。

黃博志將一排排制式化的藍色牛仔襯衫，與縫製這些衣物的年輕女性的照片並置呈現。（黃博志提供，Christian Benesch攝影）黃博志將一排排制式化的藍色牛仔襯衫，與縫製這些衣物的年輕女性的照片並置呈現。（黃博志提供，Christian Benesch攝影）

黃博志的藝術實踐橫跨裝置、影像、書寫與社會調查，長期關注農業、經濟體制、消費文化與生產機制之間的關係，他經常以多重身份介入創作，既是家庭成員、勞動者、生產者，也是觀察與書寫者，並藉由重組個人經驗與破碎的歷史脈絡，製作出日常物件或事件的「贗品」，作為理解社會運作與溝通機制的切入點，進而探問藝術如何在複雜的社會關係中生成新的意義與定義。

先鋒藝術中心位於布魯克林紅鉤區（Red Hook），是由藝術家與科學家共同創辦的非營利文化機構，致力於透過視覺與表演藝術、科技、音樂與科學，促進跨領域的創新思維，設有科學、設計、錄音與陶藝工作室，以及媒體、虛擬環境與技術實驗室、暗房與花園，支持藝術家現地創作，並長期推出展覽、駐村、表演與跨學科計畫，多數活動免費開放。

「無盡之衣：大西洋船廠篇」於先鋒藝術中心展出，聚焦紐約市的歷史與地理特殊性，特別是布魯克林紅鉤區曾是貨物進入美國的重要港口，至今仍與亞洲及全球紡織與成衣貿易保持密切聯繫，成為思考全球生產網絡與文化流動的關鍵場域。展覽詳詢紐約先鋒藝術中心官網（https://pioneerworks.org/exhibitions/the-endless-garment-atlantic-basin）。

