藝文 > 即時

熱賣貼圖為什麼能一直賣？LINE點出３大共通點 這類IP最吸金

2026/01/23 19:49

LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君（左）與「貓貓蟲咖波」創作者亞拉（右）參與2026 創作者講座。（LINE貼圖提供）LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君（左）與「貓貓蟲咖波」創作者亞拉（右）參與2026 創作者講座。（LINE貼圖提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕LINE貼圖今（23）日舉辦「2026創作者講座」，邀請台日重量級創作者亞拉（貓貓蟲咖波）與西村優志（Nishimura Yuji）現身說法。LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君在會中首度揭露，熱賣貼圖具備３大關鍵共通點：分別是創作續航力、趨勢觀察力以及順應當下市場氛圍。

呂苔君指出，LINE貼圖團隊未來將持續透過數據分析協助創作者，並在2026年推動更多IP聯名企劃，致力將台灣本土IP推向國際舞台。對於創作者而言，如何在競爭激烈的貼圖小舖中脫穎而出，關鍵在於作品能否讓使用者「能用且常看到」。這種高頻率的曝光，是角色IP轉化為實質銷售最有效的途徑。

除了維持穩定的創作頻率，創作者還需要敏銳觀察社群脈動。當下的市場氛圍往往決定了使用者偏好的情緒表達方式，例如近年流行的「廢萌」或「佛系」心法，皆反映了現代人的心境。LINE貼圖表示，未來將提供更多實務經驗分享，協助創作者建立清晰的市場經營方向，讓創作不只能被看見，還能發展成可長可久的IP事業。

大家最初認識台灣圖像角色的起點，有高達 68% 來自 LINE 聊天室貼圖或貼圖小舖。（LINE貼圖提供）大家最初認識台灣圖像角色的起點，有高達 68% 來自 LINE 聊天室貼圖或貼圖小舖。（LINE貼圖提供）

文策院策略研究處處長林喜雯則分享市場洞察報告，透過數據顯示，超過9成台灣民眾認識至少一個台灣圖像角色，顯示本土IP市場認知度極高。令人關注的是，民眾認識圖像角色的起點，高達68%來自LINE聊天室貼圖或貼圖小舖，而持續關注角色動態的管道，更有77%是在LINE上完成。

調查進一步分析消費者行為，近一年曾購買台灣角色商品的受訪者中，有56%優先選擇入手貼圖。從受眾年齡層來看，20至39歲族群表現最為活躍，其消費行為多元且不限於單一角色，是支撐台灣角色經濟的核心主力。此外，社群影音是民眾接觸角色的主要管道，而針對4至10歲的孩童，動畫則是認識角色的關鍵載體。

林喜雯點出，台灣創作者具備獨特的在地優勢，除了語言溝通便利，對於在地議題保有高敏銳度且調整靈活。這種「台灣味」讓本土IP在商業合作上擁有不可取代的地位，能精準掌握在地熱門話題，使行銷效果自然事半功倍。

