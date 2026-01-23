日本貼圖天王西村優志「戀愛兔」靈感養分 竟與「台灣家庭」有關

西村優志的第１組貼圖（左），是帶入方言；後來發展出動物王國的角色群與世界觀，也包括了在台灣最受歡迎的３組貼圖（中、右）。（LINE貼圖提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕以「戀愛兔」奪下2025年台灣原創貼圖排行榜冠軍的日本創作者西村優志（Nishimura Yuji），今（23）日首度在LINE貼圖舉辦的「2026創作者講座」上分享創作心路歷程。累積超過600組作品的他，靈感多來自對動植物的喜愛與日常生活細節。西村優志謙虛表示，最初是以日本市場構思，沒想到能獲得台灣用戶熱烈喜愛，這也讓他開始思考如何針對台灣市場嘗試更多元風格。

西村優志敏銳地觀察到台日文化差異，他發現台灣用戶對「開心熊貓的媽媽」系列貼圖特別有感。他驚喜發現台灣家庭在情感表達上比日本更熱情、直接，這種文化衝擊成為他創作的新養分，針對如何拿捏幽默感與粉絲共鳴，他認為日本的搞笑結構早已深植於其創作意識，這種特有的節奏感正是引發大眾共鳴的關鍵。

對於渴望進軍海外的創作者，西村老師強調「完成作品本身就是一種才能」，並鼓勵創作者保持自信。即使面對迪士尼、三麗鷗等國際知名IP的嚴格規範，他仍堅持先挑戰畫出自己想表達的內容，不預設限制。他認為這種保有初衷的任性，是創造真摯情感並引發全球共鳴的成功因素。

