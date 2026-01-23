自由電子報
藝文 > 即時

「貓貓蟲咖波」對上「快龍」！亞拉揭祕與寶可夢聯名幕後 不靠文字也能紅遍地球

2026/01/23 19:50

亞拉分享他所有貼圖當中，傳送次數最高是（1）跟（3）。（2）則是在社群上觀察大家最愛用。（LIEN貼圖提供）亞拉分享他所有貼圖當中，傳送次數最高是（1）跟（3）。（2）則是在社群上觀察大家最愛用。（LIEN貼圖提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣超人氣角色「貓貓蟲咖波」創作者亞拉，於今（23）LINE貼圖舉辦的「2026創作者講座」上分享與寶可夢聯名的幕後故事。亞拉笑稱，合作過程中最費心繪製的角色是妙蛙種子，而來回討論最頻繁的則是快龍。面對跨國聯名嚴謹的世界觀設定，亞拉認為成功關鍵在於保留角色靈魂的同時，也要能與在地粉絲對話。

亞拉指出，他的貼圖多半不使用文字，並刻意避免只有在地人才懂的梗，目標是創作出「只要是地球人都看得懂」的作品。他強調跨國合作是一場長期累積信任的過程，並非一次性曝光。針對社群演算法的低潮，亞拉透過數據分析調整影片節奏與方向應對，並維持每兩個月推出一組貼圖的高頻率，確保角色在快速更迭的市場中保有競爭力。

當遇到靈感枯竭時，亞拉的獨家心法是空間轉換，無論是去咖啡館或更換工作室，新的刺激往往能帶來新想法。亞拉最後強調，創作最重要的是自己要畫得開心，如果只是為了盈利而創作，不僅難以長久，角色的靈魂也會跟著空掉。這份對創作的熱情，正是讓貓貓蟲咖波走向世界的原動力。

