九天民俗技藝團30年了 公視紀錄片見證「陣頭轉身」

在沒有社群媒體的年代，為了被社會看見，九天曾做出許多近乎瘋狂的嘗試，如扛三太子徒步台灣環島、登上玉山、走進撒哈拉沙漠。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕公視藝文紀錄片《藝術很有事》於今（24）日推出全新集數《九天30的陣頭轉身》，深入記錄九天民俗技藝團成立30年來的轉型歷程。九天自1995年成立，從廟口陣頭起家，逐步走進現代劇場並登上國際舞台，足跡遍及全球五大洲。紀錄片詳細記錄了九天如何從早期的環島、扛三太子挑戰撒哈拉沙漠以爭取社會關注，轉變為近年入選國藝會「Taiwan Top演藝團隊」，並以作品《鼓神祭》榮獲雪梨設計獎銀獎的專業表演團隊。

九天30週年鉅作《牽水（車藏）》，將1845年雲林口湖牽水狀祭典，也是台灣規模最大的水難祭儀，轉譯為當代觀眾能產生共鳴的舞台語言。（九天民俗技藝團提供）

公視表示，九天創辦人許振榮始終堅持，陣頭應能走向國際並進入藝術殿堂，被視為真正的表演藝術。其子許懷文在北藝大戲劇系畢業後，成為推動團隊走向現代劇場的關鍵力量。30週年推出的代表作《牽水（車藏）》，特別與導演李小平合作，將1845年雲林口湖的傳統水難祭儀，轉譯為當代舞台語言。

導演李小平（圖中）引導演員如何以凳子敲擊舞台，以不同強度聲音傳達情境。（公視提供）

紀錄片記錄了演員如何在李小平的引導下，放下豪邁戰鼓的慣性，透過「凳子」等新語彙建立全新的身體律動，翻轉大眾對弔亡祭儀的刻板印象。紀錄片將於今（24）日下午2點半在公視頻道播出，並同步於YouTube頻道上架。

