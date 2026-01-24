九天30週年特展開跑 走進台中園區見證「陣頭文化」

《牽水（車藏）》演出，「凳子」象徵請先靈上坐，延伸出嶄新的擊樂與肢體語彙。（九天民俗技藝團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕公視藝文紀錄片《藝術很有事》於今（24）日推出全新集數《九天30的陣頭轉身》，深入記錄九天民俗技藝團成立30年來的轉型歷程。伴隨紀錄片的播映，九天民俗技藝團目前於台中「九天文化園區」舉辦「九天民俗技藝團30週年特展」。展覽聚焦團隊30年來累積的文化能量，完整呈現從傳統廟口表演跨足國際藝術殿堂的歷史軌跡。九天自1996年起多次發起扛三太子環島、挑戰玉山與撒哈拉沙漠等行動，這些歷史影像與見證團隊意志的珍貴物件，都將在特展中一一呈現，讓民眾理解陣頭文化在時代浪潮中重生的過程。

九天民俗技藝團從廟口陣頭出發，至今堅持保留文化與傳承。（公視提供）

特展以「從廟才有團」為題，回望九天30年來從地方廟口出發，逐步走進劇場、走向國際舞台的逐夢旅途。現場展出多件極具歷史意義的珍貴物件，包含創團初期實際使用的器物、戰鼓與家將服飾，重現九天在廟埕間磨練技藝、扎根地方文化的歲月；同時也呈現近年來跨界合作的創作成果，包含與台灣訂製西裝品牌 GAUTE 聯手打造的西服展示，展現傳統陣頭精神如何轉化為當代表演美學。

此外，展覽亦結合大型裝置藝術與影像紀錄，完整呈現九天如何在傳統與創新之間持續對話。特展目前開放大眾參觀並開放預約導覽服務，邀請民眾前往園區，感受台灣陣頭文化的傳承韌性。紀錄片《九天30的陣頭轉身》將於今（24）日下午2點半在公視頻道播出，並同步於YouTube頻道上架。

