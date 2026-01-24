自由電子報
藝文 > 即時

串連文化基地 解鎖竹東文化密碼

2026/01/24 15:23

闖關者努力用枯樹枝畫畫。（記者黃美珠攝）闖關者努力用枯樹枝畫畫。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕今起2天再加上下週六（31日），新竹縣竹東鎮有3場文化基地串連的闖關活動，號召大家一起解鎖竹東文化密碼，參加這場名為「竹東文化密碼：勇者試煉」活動的闖關者，將從蕭如松藝術園區出發，分在竹東傳統市場旁的來寮廣場、惠昌宮、以及蕭如松藝術園區挑戰3項任務，過關者可以陸續「920 」3個數字，正是已故畫家蕭如松的生日，也是策劃活動者、蕭如松藝術園區總監呂湘媚口中的「竹東文化密碼」。

參加活動者拿著食材圖案組拚客家菜。（記者黃美珠攝）參加活動者拿著食材圖案組拚客家菜。（記者黃美珠攝）

呂湘媚說，這個分組挑戰解謎活動每組3到5人，闖關路線從蕭如松藝術園區開始，沿大同國小通學步道轉進「來寮廣場公園」。在這裡較勁的是大家的味覺，在來寮廣場，挑戰者必須輪流抽取客家經典菜餚的基本食材圖片，再依據圖片拼組成一份完整像是：客家小炒 : 乾魷魚、豬五花、豆干等客家道地菜品。

闖關活動帶領民眾認識竹東惠昌宮。（記者黃美珠攝）闖關活動帶領民眾認識竹東惠昌宮。（記者黃美珠攝）

過關玩家領取第1個文化密碼後，沿路需撿拾一支枯樹枝，尺寸、形狀、長短都不限，轉往惠昌宮擲筊後開始抽題，自行尋找題案，找到後再回戲台找關主回覆答案。答對後全組再有5次擲筊機會，只要擲出3個聖杯就能得到第2個密碼。

最後一關回到蕭如松藝術園區就是要比「畫」一下，玩家用前述撿來的枯枝寫生，運用創意與觀察力畫出沿途所見過的客家文化場景，完成者就能得到第3個文化密碼。

