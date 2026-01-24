北港紙塑神像保存者蔡爾容辭世 文化部頒贈旌揚狀感念

北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容日前辭世，享壽65歲。（圖由縣府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容本月13日辭世，享壽65歲，地方文化界深感不捨。今（24）日家屬在虎尾惠來靜楓生命園區舉辦告別式，各界政要皆前往致意。文化資產局長陳濟民也特別代表文化部頒贈旌揚狀，感念蔡爾容對於傳統工藝保存用心。

北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容日前辭世，享壽65歲。（圖由縣府提供）

蔡爾容1963年出生，一家三代均從事神偶或偶頭製作相關工藝，祖父蔡文茅從事布袋戲偶頭雕刻，父親蔡錦清發展紙塑絹身神像技法，自小耳濡日染父親的紙塑絹身神像技法，並參考歷代紙塑神像古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出紙塑神像的「脱胎換骨」技法，在表現形式上有其獨特性與藝術價值，2024年經雲林縣政府公告認定爲傳統工藝「紙塑神像」保存者。

請繼續往下閱讀...

文資局長陳濟民（前左）代表文化部頒贈旌揚狀（記者李文德攝）

今告別式，文資局長陳濟民、雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委丁學忠、縣府文觀處長謝明璇、北港鎮長蕭美文等人前往致意，陳濟民更代表文化部頒發旌揚狀給家屬，感念蔡爾容藝師將這項濒臨消失的歷史記憶與手藝，並加以發揚光大，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻，縣府同樣頒發表揚狀感念為雲林文化貢獻良多的蔡爾容。

雲林縣長張麗善（左）頒贈表揚狀，感念蔡爾容對於傳統工藝的付出。（圖由縣府提供）

張麗善表示，蔡爾容老師專精於紙塑神像製作，長期堅持以傳統工法進行創作，從造型結構、比例配置到神韻呈現，皆展現深厚技藝底蘊與對民間信仰文化的尊重，他一生奉獻於紙塑神像工藝，其所累積的技藝成果與文化精神，已深植於北港地方文化脈絡中，未來亦將透過持續的保存、紀錄與傳承工作，成為後人學習與延續的重要典範。

蔡爾容從小跟著父親學藝，將紙塑絹身神像技法並參考歷代紙塑神像古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出紙塑神像的「脱胎換骨」技法，在表現形式上有其獨特性與藝術價值。（圖由縣府提供）

謝明璇表示，「紙塑神像」經雲林縣政府審議登錄為縣內重要無形文化資產，並於前年認定蔡爾容老師為該項技藝保存者，肯定其多年來於傳統工藝保存、技藝精進及文化傳承上的專業成就與長期投入，為傳統工藝的延續奠定重要基礎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法