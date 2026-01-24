自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

北港紙塑神像保存者蔡爾容辭世 文化部頒贈旌揚狀感念

2026/01/24 15:28

北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容日前辭世，享壽65歲。（圖由縣府提供）北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容日前辭世，享壽65歲。（圖由縣府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容本月13日辭世，享壽65歲，地方文化界深感不捨。今（24）日家屬在虎尾惠來靜楓生命園區舉辦告別式，各界政要皆前往致意。文化資產局長陳濟民也特別代表文化部頒贈旌揚狀，感念蔡爾容對於傳統工藝保存用心。

北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容日前辭世，享壽65歲。（圖由縣府提供）北港紙塑神像文化資產保存者蔡爾容日前辭世，享壽65歲。（圖由縣府提供）

蔡爾容1963年出生，一家三代均從事神偶或偶頭製作相關工藝，祖父蔡文茅從事布袋戲偶頭雕刻，父親蔡錦清發展紙塑絹身神像技法，自小耳濡日染父親的紙塑絹身神像技法，並參考歷代紙塑神像古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出紙塑神像的「脱胎換骨」技法，在表現形式上有其獨特性與藝術價值，2024年經雲林縣政府公告認定爲傳統工藝「紙塑神像」保存者。

文資局長陳濟民（前左）代表文化部頒贈旌揚狀（記者李文德攝）文資局長陳濟民（前左）代表文化部頒贈旌揚狀（記者李文德攝）

今告別式，文資局長陳濟民、雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委丁學忠、縣府文觀處長謝明璇、北港鎮長蕭美文等人前往致意，陳濟民更代表文化部頒發旌揚狀給家屬，感念蔡爾容藝師將這項濒臨消失的歷史記憶與手藝，並加以發揚光大，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻，縣府同樣頒發表揚狀感念為雲林文化貢獻良多的蔡爾容。

雲林縣長張麗善（左）頒贈表揚狀，感念蔡爾容對於傳統工藝的付出。（圖由縣府提供）雲林縣長張麗善（左）頒贈表揚狀，感念蔡爾容對於傳統工藝的付出。（圖由縣府提供）

張麗善表示，蔡爾容老師專精於紙塑神像製作，長期堅持以傳統工法進行創作，從造型結構、比例配置到神韻呈現，皆展現深厚技藝底蘊與對民間信仰文化的尊重，他一生奉獻於紙塑神像工藝，其所累積的技藝成果與文化精神，已深植於北港地方文化脈絡中，未來亦將透過持續的保存、紀錄與傳承工作，成為後人學習與延續的重要典範。

蔡爾容從小跟著父親學藝，將紙塑絹身神像技法並參考歷代紙塑神像古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出紙塑神像的「脱胎換骨」技法，在表現形式上有其獨特性與藝術價值。（圖由縣府提供）蔡爾容從小跟著父親學藝，將紙塑絹身神像技法並參考歷代紙塑神像古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出紙塑神像的「脱胎換骨」技法，在表現形式上有其獨特性與藝術價值。（圖由縣府提供）

謝明璇表示，「紙塑神像」經雲林縣政府審議登錄為縣內重要無形文化資產，並於前年認定蔡爾容老師為該項技藝保存者，肯定其多年來於傳統工藝保存、技藝精進及文化傳承上的專業成就與長期投入，為傳統工藝的延續奠定重要基礎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應