自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

書法界論文大賽！義大利、馬來西亞高手跨海爭霸 首獎台灣簡欣晨抱走15萬獎金

2026/01/24 14:53

桃園市政府文化局副局長唐連成（左）頒發「橫山書法研究論文獎」首獎簡欣晨（右）獎金新台幣15萬元。（橫山書藝館提供）桃園市政府文化局副局長唐連成（左）頒發「橫山書法研究論文獎」首獎簡欣晨（右）獎金新台幣15萬元。（橫山書藝館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）為持續培植與發掘書法藝術研究人才，並推動書法研究在地與國際、傳統與創新、理論與實踐等多重面向的深化發展，由橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）主辦之「第3屆橫山書法研究論文獎」（以下簡稱論文獎），於今（24）日舉行頒獎典禮暨獲獎論文發表座談會。

桃園市立美術館館長林詠能指出，本屆「論文獎」歷經前兩屆耕耘，並轉型為「國際提名與公開徵件並行」之機制，吸引台灣、中國、日本、香港、馬來西亞、新加坡及義大利等地研究者參與，共超過70件，突破歷屆紀錄。

「橫山書法研究論文獎」首獎座談會。（橫山書藝館提供）「橫山書法研究論文獎」首獎座談會。（橫山書藝館提供）

本屆「論文獎」邀集來自日本、中國、香港及台灣共7位專家學者組成國際評審團，經兩階段嚴謹評選，共選出3篇優秀論文。最大獎「橫山研究獎」，首獎獎金新台幣15萬元，由台灣簡欣晨以「康熙皇帝的集字活動──從幾件董其昌（款）〈古詩十九首〉談起」獲獎，以宏觀歷史視角與嚴謹文獻考證，探討康熙皇帝集字行為與董其昌書風的關聯，並透過材料與裝裱分析，揭示清代書法與皇權文化交織的歷史脈絡，展現深厚的學術深度。

另有2篇優選獎，各獲獎金新台幣3萬元，分別由香港唐寧「〈信行禪師碑〉作為薛稷書跡的真確性與其背後的唐代政治、佛教及書法」，以碑刻為核心，結合宗教、政治與時代書法觀，彰顯書法研究與歷史語境緊密扣連的特質；以及中國趙冲「從偽作到經典——小字本〈麻姑仙壇記〉的接受史研究」獲選，聚焦於特定作品流傳過程，揭示從偽作到經典的轉化歷程中，人為操控與文化接受的互動關係。

本屆投件論文研究領域涵蓋書法史、文人交流與美學、現當代書法、書法教育等多元面向，並結合歷史、哲學、社會學、策展、音樂與創作等跨學科研究方法，展現書法研究在漢字文化圈中持續深化的學術潛力與研究能量。所有得獎論文亦同步收錄於橫山獎官方網站，並出版電子論文集。

此外，桃美館預告將於今年舉辦「第3屆橫山書藝獎」，以「書法藝術展覽」形式進行競賽，獲選者將受邀至橫山書法藝術館策劃全新展覽，「橫山書藝獎」採全線上提名投件，相關資訊詳詢橫山獎官網查（https://www.tmofa-hengshanawards.com.tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應