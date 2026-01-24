書法界論文大賽！義大利、馬來西亞高手跨海爭霸 首獎台灣簡欣晨抱走15萬獎金

桃園市政府文化局副局長唐連成（左）頒發「橫山書法研究論文獎」首獎簡欣晨（右）獎金新台幣15萬元。（橫山書藝館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）為持續培植與發掘書法藝術研究人才，並推動書法研究在地與國際、傳統與創新、理論與實踐等多重面向的深化發展，由橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）主辦之「第3屆橫山書法研究論文獎」（以下簡稱論文獎），於今（24）日舉行頒獎典禮暨獲獎論文發表座談會。

桃園市立美術館館長林詠能指出，本屆「論文獎」歷經前兩屆耕耘，並轉型為「國際提名與公開徵件並行」之機制，吸引台灣、中國、日本、香港、馬來西亞、新加坡及義大利等地研究者參與，共超過70件，突破歷屆紀錄。

「橫山書法研究論文獎」首獎座談會。（橫山書藝館提供）

本屆「論文獎」邀集來自日本、中國、香港及台灣共7位專家學者組成國際評審團，經兩階段嚴謹評選，共選出3篇優秀論文。最大獎「橫山研究獎」，首獎獎金新台幣15萬元，由台灣簡欣晨以「康熙皇帝的集字活動──從幾件董其昌（款）〈古詩十九首〉談起」獲獎，以宏觀歷史視角與嚴謹文獻考證，探討康熙皇帝集字行為與董其昌書風的關聯，並透過材料與裝裱分析，揭示清代書法與皇權文化交織的歷史脈絡，展現深厚的學術深度。

另有2篇優選獎，各獲獎金新台幣3萬元，分別由香港唐寧「〈信行禪師碑〉作為薛稷書跡的真確性與其背後的唐代政治、佛教及書法」，以碑刻為核心，結合宗教、政治與時代書法觀，彰顯書法研究與歷史語境緊密扣連的特質；以及中國趙冲「從偽作到經典——小字本〈麻姑仙壇記〉的接受史研究」獲選，聚焦於特定作品流傳過程，揭示從偽作到經典的轉化歷程中，人為操控與文化接受的互動關係。

本屆投件論文研究領域涵蓋書法史、文人交流與美學、現當代書法、書法教育等多元面向，並結合歷史、哲學、社會學、策展、音樂與創作等跨學科研究方法，展現書法研究在漢字文化圈中持續深化的學術潛力與研究能量。所有得獎論文亦同步收錄於橫山獎官方網站，並出版電子論文集。

此外，桃美館預告將於今年舉辦「第3屆橫山書藝獎」，以「書法藝術展覽」形式進行競賽，獲選者將受邀至橫山書法藝術館策劃全新展覽，「橫山書藝獎」採全線上提名投件，相關資訊詳詢橫山獎官網查（https://www.tmofa-hengshanawards.com.tw/）。

