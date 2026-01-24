美女藝術家葉翠芳首辦個展 氤氳詩意觸動心靈

美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕原本相夫教子的美女藝術家葉翠芳，小孩長大後，再度回到校園進修，重拾畫筆，原本專攻傳統水墨的她，巧妙結合西方媒材，創作時，會將內心的情感，投射於所見到的自然景致裡，內化、昇華成對家鄉的記憶與思念，意象手法特別，今天在台南歸仁文化中心首度舉辦個展，氤氳詩意的構圖風格，引人矚目。

美女藝術家葉翠芳（左）首辦個展，歸仁文化中心主任洪琬怡出席開幕。（記者吳俊鋒攝）

葉翠芳的「心土」個展在第二畫廊登場，35件近期創作精采呈現，現為台灣南美會與中華民國工筆畫會的成員；結婚後，不僅協助家族事業，自己也有經商，加上要照顧孩子，相當忙碌，藝術之路暫時緩步，決定重返校園時，努力研讀，順利考進高雄師範大學美術系研究所。

請繼續往下閱讀...

葉翠芳早年以工筆水墨為主，攻讀碩士班期間，逐步將東、西方美學融入自身視覺語彙，形成以土地記憶與精神意象為軸心的獨特創作風格，她曾獲全國美術展銅牌獎、南美獎與奇美獎、磺溪美展優選與入選、新北美展與台南美展入選，以及全國學生美展連續2年甲等獎等殊榮，參加過近50場聯展，首度舉辦個展。

美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展，系列作品精采呈現。（記者吳俊鋒攝）

葉翠芳依照取材類型，將作品區分為「蒼海印記」、「氤氳之光」、「心神疆域」等3大系列，將個人的土地經驗，轉化為具普遍性的情感語彙，個展主題源於對故鄉自然景觀與童年經驗的凝視，包含潮汐節律、鹹潤海風、礁沙肌理、紫菜養殖、節慶煙火等，相當多元。

葉翠芳在孩子唸書期間，曾擔任學校導覽志工，到南瀛天文館受訓，更以該專業，畫出〈回望星象〉的精采作品；她擅長將土地記憶，轉譯為流動色韻，透過層次疊加的筆觸，形構介於具象與抽象之間的心象場域。

美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展，也以自身的天文專業進行創作，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

葉翠芳表示，她的創作精神承襲唐代張璪「外師造化，中得心源」美學觀，強調是主體內化與詩意轉化的交融呈現，在構圖部分，運用意識流式的非線性敘述，兼具感官記憶、時間痕跡與情緒能量等特色，技法上，同時結合東、西方繪畫語彙，氣韻生動、虛實相映。

葉翠芳指出，有時她會將傳統留白化為畫面的呼吸節奏，藉由油彩層疊、罩染，以及肌理堆砌，展現物質性與時間性的深度對話，讓畫面在虛實、厚薄、明暗之間，呈現富於韻律的流動感。

歸仁文化中心主任洪琬怡說，葉翠芳的創作主旨為「透過凝視與回望、建構心靈的原鄉」，以氤氳的光色、模糊的邊界與流動的筆勢，引導觀者進入她的內在感知，深富寓意，展覽持續至下個月22日，值得推薦，邀請大家前來，在充滿詩意的空間氛圍中，重新思考個人與土地、記憶與自我之間的連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法