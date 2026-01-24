自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

美女藝術家葉翠芳首辦個展 氤氳詩意觸動心靈

2026/01/24 17:00

美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展。（記者吳俊鋒攝）美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕原本相夫教子的美女藝術家葉翠芳，小孩長大後，再度回到校園進修，重拾畫筆，原本專攻傳統水墨的她，巧妙結合西方媒材，創作時，會將內心的情感，投射於所見到的自然景致裡，內化、昇華成對家鄉的記憶與思念，意象手法特別，今天在台南歸仁文化中心首度舉辦個展，氤氳詩意的構圖風格，引人矚目。

美女藝術家葉翠芳（左）首辦個展，歸仁文化中心主任洪琬怡出席開幕。（記者吳俊鋒攝）美女藝術家葉翠芳（左）首辦個展，歸仁文化中心主任洪琬怡出席開幕。（記者吳俊鋒攝）

葉翠芳的「心土」個展在第二畫廊登場，35件近期創作精采呈現，現為台灣南美會與中華民國工筆畫會的成員；結婚後，不僅協助家族事業，自己也有經商，加上要照顧孩子，相當忙碌，藝術之路暫時緩步，決定重返校園時，努力研讀，順利考進高雄師範大學美術系研究所。

葉翠芳早年以工筆水墨為主，攻讀碩士班期間，逐步將東、西方美學融入自身視覺語彙，形成以土地記憶與精神意象為軸心的獨特創作風格，她曾獲全國美術展銅牌獎、南美獎與奇美獎、磺溪美展優選與入選、新北美展與台南美展入選，以及全國學生美展連續2年甲等獎等殊榮，參加過近50場聯展，首度舉辦個展。

美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展，系列作品精采呈現。（記者吳俊鋒攝）美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展，系列作品精采呈現。（記者吳俊鋒攝）

葉翠芳依照取材類型，將作品區分為「蒼海印記」、「氤氳之光」、「心神疆域」等3大系列，將個人的土地經驗，轉化為具普遍性的情感語彙，個展主題源於對故鄉自然景觀與童年經驗的凝視，包含潮汐節律、鹹潤海風、礁沙肌理、紫菜養殖、節慶煙火等，相當多元。

葉翠芳在孩子唸書期間，曾擔任學校導覽志工，到南瀛天文館受訓，更以該專業，畫出〈回望星象〉的精采作品；她擅長將土地記憶，轉譯為流動色韻，透過層次疊加的筆觸，形構介於具象與抽象之間的心象場域。

美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展，也以自身的天文專業進行創作，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）美女藝術家葉翠芳在歸仁文化中心首辦個展，也以自身的天文專業進行創作，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

葉翠芳表示，她的創作精神承襲唐代張璪「外師造化，中得心源」美學觀，強調是主體內化與詩意轉化的交融呈現，在構圖部分，運用意識流式的非線性敘述，兼具感官記憶、時間痕跡與情緒能量等特色，技法上，同時結合東、西方繪畫語彙，氣韻生動、虛實相映。

葉翠芳指出，有時她會將傳統留白化為畫面的呼吸節奏，藉由油彩層疊、罩染，以及肌理堆砌，展現物質性與時間性的深度對話，讓畫面在虛實、厚薄、明暗之間，呈現富於韻律的流動感。

歸仁文化中心主任洪琬怡說，葉翠芳的創作主旨為「透過凝視與回望、建構心靈的原鄉」，以氤氳的光色、模糊的邊界與流動的筆勢，引導觀者進入她的內在感知，深富寓意，展覽持續至下個月22日，值得推薦，邀請大家前來，在充滿詩意的空間氛圍中，重新思考個人與土地、記憶與自我之間的連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應