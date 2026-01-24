麻豆總爺藝文中心「朝神者們」特展 展現大師傳統工藝

門神彩繪。（總爺藝文中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕以工藝回應信仰與時代，台南市府城傳統藝術學會20週年特展「朝神者們」，今天（24日）在麻豆總爺藝文中心紅樓開展，展至7月19日，學會會員長期深耕在地傳統工藝的保存、推廣與傳承，這次特展以「朝神者們」為題，展示傳統工藝文化代表性作品，許多是大師級作品，值得觀賞，感受傳統工藝所蘊含的信仰深度與文化溫度。

工藝類別科普區，展示7大工藝使用的材料、工具與半成品。（總爺藝文中心提供）

「朝神者們」展出70件作品，設4大展區「信仰展區」、「終生成就區」、「工藝類別科普區」及「作品展示區」，涵蓋雕刻、木作、塑造、彩繪、金工、編繡及其他等7大工藝類別，展出學會會長劉進文的「福虎」、木雕大師陳啟川的「戰馬」、潘岳雄的門神彩繪、楊振郎的木雕「麒麟賞月」等作品。

「朝神者們」展出工藝品。（總爺藝文中心提供）

在「終生成就區」展區，集結已故工藝大師洪國勇、盧靖枝、王永川、陳南陽、葉進祿、陳瑞連、許漢珍等人重要創作，向大師致敬。其中總爺藝文中心紅樓前噴水池中的鯉魚作品，正巧也是出自陳瑞連之手。

「朝神者們」展出工藝品，觀眾觀賞工藝大師的精湛技法和領會對信仰、信眾寄託的慎重。（總爺藝文中心提供）

在工藝類別科普區，以圓形展台展示7大工藝類別使用的材料、工具與半成品，透過局部與整體的共構，引導觀眾在欣賞作品之餘，深入理解工藝誕生的過程，和明白工藝家透過世代相傳的技法，一刀一刻、一筆一畫、一針一線，將時間、精神與信念注入作品中的專注、謹慎。

台南市府城傳統藝術學會20週年特展「朝神者們」在麻豆總爺藝文中心紅樓開展。（總爺藝文中心提供）

台南市文化局長黃雅玲說，台南作為台灣文化首都，傳統工藝不僅是歷史的累積，更是當代社會持續運作的重要文化根基。「朝神者們」以工藝家長年累積的生命實踐為核心，深刻呈現工藝、信仰與社會之間緊密而動人的連結。這些作品不只是技藝的結晶，更承載著人們對信仰的寄託、對生活的理解，以及對時代的回應。

劉進文指出，展名「朝神者們」象徵工藝家如同信徒般，終其一生朝向信仰而作，更承擔來自社會大眾的期待與託付，作品成為為社會傳遞安定人心、凝聚信念的文化力量。

