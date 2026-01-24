自由電子報
藝文 > 即時

國美館常設展全面換展 150件典藏台灣藝術400年一次看

2026/01/24 18:37

「時代印記─國美典藏常設展」，第二階段展出「中原流風：臺灣早期書畫」等五大主題展。（國美館提供）「時代印記─國美典藏常設展」，第二階段展出「中原流風：臺灣早期書畫」等五大主題展。（國美館提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立台灣美術館去年4月推出「時代印記─國美典藏常設展」，第二階段展出即日起登場，展間全面換展，精選超過150件國美館重要館藏，以及美術館近年入藏品典藏作品，規劃五大主題展區，呈現從明清日治時期到現當代的台灣藝術發展脈絡。

主題「交融與重構：2000～全球視野與數位浪潮」，關懷全球化與資訊科技的席捲之下，文化地理界線的重劃如何引發自我身分與文化認同之重建。（國美館提供）主題「交融與重構：2000～全球視野與數位浪潮」，關懷全球化與資訊科技的席捲之下，文化地理界線的重劃如何引發自我身分與文化認同之重建。（國美館提供）

本展由學者黃冬富、館內研究人員薛燕玲、林振莖、蔡昭儀、馮勝宣等5位策展人協力策劃，規劃五大主題展區，分別為「中原流風：臺灣早期書畫」、「引光顯影：20世紀前期臺灣美術的在地色彩」、「浪潮與衝擊：1945-1979臺灣美術發展」、「激撞與反思：1980s～1990s臺灣美術主體性尋探」、「交融與重構：2000～全球視野與數位浪潮」，展現出不同時期的藝術家，如何透過繁複的題材與手法來演繹時代精神，展期至8月16日止

藝術家陳建北〈被囚禁的靈魂〉作品。（國美館提供）藝術家陳建北〈被囚禁的靈魂〉作品。（國美館提供）

五大展區鋪陳台灣美術的發展軌跡，闡述明清時期傳統書畫的狂野率性特質如何反映早期拓墾時期的衝創精神；日治時期臺灣畫家如何透過對於風土「在地色彩」的探索形塑現代化與地方認同的意識。

以及台灣戰後至70年代如何受抽象、普普藝術等西方浪潮衝擊的同時回歸鄉土美術；80到90年代解嚴之後又如何積極突圍，衝撞禁忌議題及探問何謂台灣主體性；2000年以後在全球化與資訊科技的席捲之下，文化地理界線的重劃如何引發自我身分與文化認同重建，而多元族群、環境議題等等也都成為台灣藝術家關懷的面向。

國美館說，第二階段展品有周凱與凱音布富察氏於1830年（道光10年）所畫的雙幅合裝〈東湖草堂圖〉卷，是本次展出的重要作品之一，周凱畫風溫潤清雅，凱音布則蒼秀幽雅，優雅的書卷氣迥異於閩習的狂野氣質。

首次亮相的典藏作品是侯俊明的《亞洲人的父親》系列：嘉義篇，藝術家自2008年起創作了一系列一對一訪談式作品，將人倫關係的議題擴展至各國文化、多元性別差異的層面探究。

