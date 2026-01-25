自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

雄獅推限時長榮7折起再送eSIM 天天登入雄獅APP領專屬長榮折扣碼

2026/01/25 05:00

雄獅旅遊1月26日起限時6天，開搶長榮神戶6折機票。（雄獅旅遊提供）雄獅旅遊1月26日起限時6天，開搶長榮神戶6折機票。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕看好2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26至31日下單機票再贈送eSIM。鎖定1月26日至6月30日出發檔期，日本神戶來回機票搶購價僅約原價6折，美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7折起優惠。此外，雄獅APP與中國信託信用卡亦推出專屬回饋，最高可折抵1,000元，為旅客省下可觀旅費。

獅推長榮美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖，最低至少8折起。（雄獅旅遊提供）獅推長榮美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖，最低至少8折起。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，此波優惠，針對國人最愛的東北亞旅遊，首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價不到7,000元，相當於原價6折，是前往關西地區旅遊的高CP值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低至少8折起，滿足不同族群的旅遊需求。

為回饋消費者，雄獅旅遊更祭出第2重優惠，天天登入雄獅APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折1,000元。更多相關內容詳詢長榮航空x雄獅旅遊獨家優惠活動官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應