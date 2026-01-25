雄獅推限時長榮7折起再送eSIM 天天登入雄獅APP領專屬長榮折扣碼

雄獅旅遊1月26日起限時6天，開搶長榮神戶6折機票。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕看好2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26至31日下單機票再贈送eSIM。鎖定1月26日至6月30日出發檔期，日本神戶來回機票搶購價僅約原價6折，美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7折起優惠。此外，雄獅APP與中國信託信用卡亦推出專屬回饋，最高可折抵1,000元，為旅客省下可觀旅費。

獅推長榮美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖，最低至少8折起。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，此波優惠，針對國人最愛的東北亞旅遊，首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價不到7,000元，相當於原價6折，是前往關西地區旅遊的高CP值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低至少8折起，滿足不同族群的旅遊需求。

為回饋消費者，雄獅旅遊更祭出第2重優惠，天天登入雄獅APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折1,000元。更多相關內容詳詢長榮航空x雄獅旅遊獨家優惠活動官網。

