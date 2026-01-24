大咖志工現身紙風車368特別演出 蕭美琴加入「椅子會」鼓舞天使們

副總統蕭美琴出席《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，左2起吳靜吉博士、李永豐創辦人、蕭美琴副總統、陳進財董事長。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，今（24）日在台北表演藝術中心溫暖落幕，回顧紙風車走遍全台368個鄉鎮市區，為無數孩子帶來人生的第一場戲劇體驗。2場演出座無虛席，許多長年支持368工程的捐款者、志工與夥伴齊聚一堂，驚喜見到副總統蕭美琴。

20年前便是368工程的志工的蕭美琴，出席觀賞下午場演出，並於謝幕時以「志工代表」身分上台致詞。她表示：「紙風車從不放棄任何一個孩子，即使是全年出生不到10個的偏鄉，都會去演出。」

蕭美琴特別指出，面對經費、倉庫火災、疫情停頓，紙風車像唐吉軻德一樣，堅持下去的原因是來自一群天使：「表演藝術者、支持者與志工、看戲的孩子們都是讓紙風車繼續走下去的天使。」

隨後，蕭美琴也特別響應紙風車全新勸募計畫「椅子會」，希望這樣的精神可以一代代傳承。

