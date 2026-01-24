自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

大咖志工現身紙風車368特別演出 蕭美琴加入「椅子會」鼓舞天使們

2026/01/24 21:21

副總統蕭美琴出席《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，左2起吳靜吉博士、李永豐創辦人、蕭美琴副總統、陳進財董事長。（紙風車提供）副總統蕭美琴出席《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，左2起吳靜吉博士、李永豐創辦人、蕭美琴副總統、陳進財董事長。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，今（24）日在台北表演藝術中心溫暖落幕，回顧紙風車走遍全台368個鄉鎮市區，為無數孩子帶來人生的第一場戲劇體驗。2場演出座無虛席，許多長年支持368工程的捐款者、志工與夥伴齊聚一堂，驚喜見到副總統蕭美琴。

20年前便是368工程的志工的蕭美琴，出席觀賞下午場演出，並於謝幕時以「志工代表」身分上台致詞。她表示：「紙風車從不放棄任何一個孩子，即使是全年出生不到10個的偏鄉，都會去演出。」

蕭美琴特別指出，面對經費、倉庫火災、疫情停頓，紙風車像唐吉軻德一樣，堅持下去的原因是來自一群天使：「表演藝術者、支持者與志工、看戲的孩子們都是讓紙風車繼續走下去的天使。」

隨後，蕭美琴也特別響應紙風車全新勸募計畫「椅子會」，希望這樣的精神可以一代代傳承。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應