黃春明返鄉辦新書會 林國漳盼點亮百果樹紅磚屋重現宜蘭文化大廳

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）昨天下午出席國寶級作家黃春明的新書分享會。（圖取自林國漳臉書粉專）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國寶級作家黃春明返回宜蘭舉辦新書分享會，出席活動的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳事後PO文指出，黃春明團隊當年經營的百果樹紅磚屋，讓宜蘭火車站前成為宜蘭的「文化大廳」，他期待再邀黃春明帶領鄉土文學家、藝術家回到這裡，讓文化重新成為宜蘭火車站前最鮮明的風景。

黃春明近期出版新作小說《山爺》及田野調查筆記《臺灣草葉集：跟著黃春明走讀身旁野花雜草》，昨天下午在宜蘭人故事館舉辦「我還會繼續寫下去」新書分享會。

請繼續往下閱讀...

林國漳PO文中提及的百果樹紅磚屋，位在宜蘭火車站前方，是日治時期米穀檢查所，2001年登錄為宜蘭縣歷史建築，2012年縣府委託黃大魚兒童劇團經營管理，以藝文空間型態營運，已在2020年底熄燈。

百果樹紅磚屋曾被視為宜蘭火車站前的「文化大廳」。（資料照，記者江志雄攝）黃春明團隊經營的百果樹紅磚屋，已在2020年底熄燈。（資料照，記者江志雄攝）

林國漳指出，他在聽演講過程中，腦海裡浮現許多熟悉畫面，大家是否還記得百果樹紅磚屋？黃春明老師當時心中有個願景，要創造一個宜蘭版「明星咖啡館」藝文空間。

後來百果樹紅磚屋被成功活化，讓火車站前成為宜蘭的「文化大廳」，串聯行口、鐵工房與周邊聚落，讓文化走進生活，成為城市日常風景。然而，這些年來，「文化」似乎逐漸消逝在立縣核心，宜蘭火車站前曾經充滿生命力的文化聚落也慢慢凋零。

林國漳說，見到92歲高齡的黃春明仍在持續創作，內心深受感動，此次講座主題「我還會繼續走下去」，不只是文學家的堅持，更是對宜蘭文化最深刻的提醒。紅磚屋這座象徵宜蘭文化的大廳值得被點亮，他期待再次邀請黃春明回到這裡，讓文化重新成為宜蘭火車站前最鮮明的風景，讓文化帶著宜蘭繼續走下去。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法