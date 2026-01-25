自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

黃春明返鄉辦新書會 林國漳盼點亮百果樹紅磚屋重現宜蘭文化大廳

2026/01/25 17:08

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）昨天下午出席國寶級作家黃春明的新書分享會。（圖取自林國漳臉書粉專）民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）昨天下午出席國寶級作家黃春明的新書分享會。（圖取自林國漳臉書粉專）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國寶級作家黃春明返回宜蘭舉辦新書分享會，出席活動的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳事後PO文指出，黃春明團隊當年經營的百果樹紅磚屋，讓宜蘭火車站前成為宜蘭的「文化大廳」，他期待再邀黃春明帶領鄉土文學家、藝術家回到這裡，讓文化重新成為宜蘭火車站前最鮮明的風景。

黃春明近期出版新作小說《山爺》及田野調查筆記《臺灣草葉集：跟著黃春明走讀身旁野花雜草》，昨天下午在宜蘭人故事館舉辦「我還會繼續寫下去」新書分享會。

林國漳PO文中提及的百果樹紅磚屋，位在宜蘭火車站前方，是日治時期米穀檢查所，2001年登錄為宜蘭縣歷史建築，2012年縣府委託黃大魚兒童劇團經營管理，以藝文空間型態營運，已在2020年底熄燈。

百果樹紅磚屋曾被視為宜蘭火車站前的「文化大廳」。（資料照，記者江志雄攝）百果樹紅磚屋曾被視為宜蘭火車站前的「文化大廳」。（資料照，記者江志雄攝）黃春明團隊經營的百果樹紅磚屋，已在2020年底熄燈。（資料照，記者江志雄攝）黃春明團隊經營的百果樹紅磚屋，已在2020年底熄燈。（資料照，記者江志雄攝）

林國漳指出，他在聽演講過程中，腦海裡浮現許多熟悉畫面，大家是否還記得百果樹紅磚屋？黃春明老師當時心中有個願景，要創造一個宜蘭版「明星咖啡館」藝文空間。

後來百果樹紅磚屋被成功活化，讓火車站前成為宜蘭的「文化大廳」，串聯行口、鐵工房與周邊聚落，讓文化走進生活，成為城市日常風景。然而，這些年來，「文化」似乎逐漸消逝在立縣核心，宜蘭火車站前曾經充滿生命力的文化聚落也慢慢凋零。

林國漳說，見到92歲高齡的黃春明仍在持續創作，內心深受感動，此次講座主題「我還會繼續走下去」，不只是文學家的堅持，更是對宜蘭文化最深刻的提醒。紅磚屋這座象徵宜蘭文化的大廳值得被點亮，他期待再次邀請黃春明回到這裡，讓文化重新成為宜蘭火車站前最鮮明的風景，讓文化帶著宜蘭繼續走下去。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應