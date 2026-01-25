沒有字幕照樣好看！《斗南物語2》用動畫說出斗南飲食故事

「斗南物語2」2月起，每週六下午4時在斗南68電影館熱門電影播映前放映。（斗南鎮公所提供）

〔記者李文德／雲林報導〕為行銷在地，斗南鎮公所與國立雲林科技大學合作，推出「斗南物語」動漫作品，去年夏天首部曲推出引起熱烈迴響，公所再次公布第二部曲作品，短短4分鐘影片以動漫人物到斗南尋找在地美食，更走訪多處代表性店家與場域。鎮長沈暉勛指出，盼作品展現斗南農業與國際交流的可能性。

第二部曲以2名年輕人環島旅行為主軸，騎著機車來到斗南尋找在地美食，在鎮長引導下，走訪多處代表性店家與場域。（圖由斗南鎮公所提供）

沈暉勛表示，去年起和雲科大數位媒體設計系副教授翁漢騰師生團隊，以日式動漫風格打造斗南物語首部曲，講述一位台日混血女製香師，返台進行一場「尋香」之旅，在斗南車站遇見神祕白獅，帶著她穿越斗南各大歷史古蹟，去年8月推出後引起熱烈迴響，不少民眾希望能看到第二部曲。

請繼續往下閱讀...

第二部曲以2名年輕人環島旅行為主軸，騎著機車來到斗南尋找在地美食，在鎮長引導下，走訪多處代表性店家與場域。（圖由斗南鎮公所提供）

翁漢騰表示，第二部曲以2名年輕人環島旅行為主軸，騎著機車來到斗南尋找在地美食，在鎮長引導下，走訪多處代表性店家與場域，包括無菜單料理、法式甜點、薑母鴨料理、烏殼綠竹筍及他里霧埤公園等，置入斗南在地農特產品，甚至跨國呈現日本人吉球磨地區燒酎，展現斗南農業與國際交流的可能性。

翁漢騰指出，影片以探索斗南美食新風貌，行銷農特產品新手法為主題，帶領學生深入田野採集故事，動畫整體由學生負責執行與設計，並由「紙街動畫」專業團隊協助指導，以水彩風格呈現輕鬆流暢的視覺語言。

即日至2月8日在斗南七號倉庫展出5本學生原創漫畫作品，各自以斗南不同面向為題材，深化地方故事內涵。（圖由斗南鎮公所提供）即日至2月8日在斗南七號倉庫展出5本學生原創漫畫作品，各自以斗南不同面向為題材，深化地方故事內涵。（斗南鎮公所提供）

沈暉勛表示，第二部曲短短3分多鐘純影像動畫，沒有字幕跟配音搭配，希望讓觀眾不需文字與語言介紹下，感受斗南飲食文化與農業底蘊。「斗南物語2」2月起，每週六下午4時在斗南68電影館熱門電影播映前放映，第三部曲「斗南物語」最快今年底上映，此外即日至2月8日在斗南七號倉庫展出5本學生原創漫畫作品，各自以斗南不同面向為題材，深化地方故事內涵。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法