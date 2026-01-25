自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

台中市定古蹟「詔安堂」 中市客委會爭取5,600萬元辦理修復

2026/01/25 17:23

台中市定古蹟、北屯地區極具代表性的客家聚落建築「詔安堂」。（文資處提供）台中市定古蹟、北屯地區極具代表性的客家聚落建築「詔安堂」。（文資處提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府客委會推動台中市定古蹟保存與活化再利用，爭取中央補助修復台中市定古蹟、北屯地區極具代表性的客家聚落建築「詔安堂」，總計畫經費約 5,600萬元（包含規劃設計及工程施作），中央客委會補助4,368萬元，市府自籌1,232萬元，預計明年下半年動工，2029年完工。

「詔安堂」大阪式菸樓展示空間模擬圖。（中市客委會提供）「詔安堂」大阪式菸樓展示空間模擬圖。（中市客委會提供）

台中市客委會主委江俊龍表示，詔安堂是北屯地區極具代表性的客家聚落建築，原地主江姓家族祖籍來自福建漳州府詔安縣，清道光年間渡台後，輾轉至二分埔一帶落腳開墾。屋主江福祿於日治時期1936年率領家族於現址起建詔安堂，在資源匱乏的環境中就地取材，以竹材、茅草、土墼等材料構築家園，充分展現客家族群堅毅勤樸、胼手胝足的生活態度和奮鬥精神，並以「詔安堂」命名宅第，勉勵子孫不忘祖源。

「詔安堂」正廳修復後室內模擬圖。（中市客委會提供）「詔安堂」正廳修復後室內模擬圖。（中市客委會提供）

詔安堂屬傳統三合院建築格局，即正身帶左右護龍（或客家建築稱之「一堂二橫」），左右外護龍因配合產業需求改作菸樓、豬圈、牛棚等附屬建築，屋後則有洗衫窟與蓄水池，呈現閩客文化融合的建築特色，正堂落鵝間、燈樑出丁等細部仍保有客家傳統構造元素，反映當時常民生活型態與營建技術水準，具有高度歷史、建築與文化價值。

「詔安堂」修復後整體院落空間模擬圖。（中市客委會提供）「詔安堂」修復後整體院落空間模擬圖。（中市客委會提供）

此外，詔安堂的地點位在1895年乙未保台戰爭「溝背戰役」相關歷史場域範圍內，地理位置與歷史意義獨特，具備發展為中部抗日歷史與客家文化展示據點的潛力。

江俊龍表示，市府爭取經費多年，終於獲得核定補助修復，早期若有文史工作需要參觀採預約制，去年爭取到平均地權基金支持，施做緊急加固工程，即停止開放參觀。目前正進行規劃設計階段，需再提報文資審查會議大會通過辦理，詔安堂修復後將提供部分空間做為台中溝背戰役史料展示及維護客家文化資產外，另導入藝文產業，盼自給自足，讓古蹟活化再利用，成為民眾可親近使用的文化公共空間。

