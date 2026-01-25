限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
史上「蘭亭癖」叫他第一名 做一事害後世永遠見不到真跡
〈晉 王羲之 蘭亭序墨拓本〉，33.5x31.5公分。（故宮提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕大部分人的求學過程中應該都讀過或臨寫過王羲之（303-361）的〈蘭亭集序〉（又稱蘭亭序），王羲之於晉穆帝永和9年（西元353）的農曆3月3日，與謝安、孫綽等四十餘位文人雅士，在會稽山陰蘭亭聚會，飲酒賦詩，編錄成集後，王羲之為詩集寫了〈蘭亭序〉，描繪雅集盛況且嘆好景不常，因為文筆清新自然，加上令人讚嘆的行書之美，被譽為「天下第一行書」。
到底〈蘭亭序〉之美有多珍貴？光是王羲之自己都曾感嘆，自己在酒醒後多次重書，都無法再現原作之美。沒想到，真蹟傳到唐代之後，竟被為之癡迷的唐太宗（598~649）帶進墳墓陪葬了，使〈蘭亭序〉從此帶著絕世的傳奇色彩。
請繼續往下閱讀...
後世追逐者眾，如唐代褚遂良（597-658）有〈臨蘭亭詩序〉；千年之後，明代董其昌（1555-1636）又臨摹褚遂良臨摩的作品；而明代四大家之一的文徵明，更是在89歲高齡時，乾脆自書〈文徵明書蘭亭敘〉，用筆、結字、章法與王羲之原作多不相同，被認為是意臨之作。
歷代對於〈蘭亭序〉的追捧，具體表現在字帖的收藏、書法的臨摹創作，以及詩文吟詠之上，清代金石學家翁方綱（1733-1818）將這種獨特的藝文美學與風尚品味稱作「蘭亭癖」。
故宮推出「蘭亭癖 九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」展覽，聚焦9位與〈蘭亭序〉有關的著名書法家和收藏家。換種角度看，也可說是唐太宗之後，「蘭亭癖」們的求生記。（翻攝自故宮官網）
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應