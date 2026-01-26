自由電子報
藝文 > 即時

以飲食書寫城市情感 舒國治《我與吃飯》獲首屆「寫台北」年度大獎

2026/01/26 14:46

舒國治作品《我與吃飯》（有鹿文化出版）在風格、深度與城市連結性上皆獲評審一致肯定，榮獲年度大獎。（台北市文化局提供）舒國治作品《我與吃飯》（有鹿文化出版）在風格、深度與城市連結性上皆獲評審一致肯定，榮獲年度大獎。（台北市文化局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局主辦首屆「寫台北」年度書獎今（26）日正式揭曉結果，經層層評選後，舒國治作品《我與吃飯》（有鹿文化）在風格、深度與城市連結性上皆獲評審一致肯定，榮獲年度大獎。文化局長蔡詩萍恭喜舒國治，「《我與吃飯》讓我們再次理解台北的美，不在宏大敘事，而在日常生活中微小卻充滿情感的細節。這本書以獨特的飲食視角，為城市留下了值得珍惜的文化記憶。」

評審團表示，「舒國治用看似輕淡卻深具韻味的筆觸，寫出台北的生活之魂。他的飲食書寫超越食物本身，折射城市的情緒與歲月，是當代台北最獨到的城市觀察。」《我與吃飯》延續舒國治一貫從容、溫雅的文字氣質，以飲食為切面描摹台北的日常情感與城市風土。他以細膩的人文觀察書寫小吃、街巷與人際風景，將台北的生活肌理化為味覺記憶與閱讀體驗。

蔡詩萍表示，「寫台北」年度書獎是市府首次以城市為主題打造的年度書寫獎項，期望透過閱讀與創作，讓台北的故事被看見、記錄、持續傳遞，本屆書獎以「只有書寫，沒有終點」為題，期待透過城市書寫呈現台北多元而豐富的文化景觀。

頒獎典禮將在2月4日於台北國際書展主題廣場舉行，屆時將頒發獎金新台幣50萬元給作者舒國治、獎金新台幣10萬元給出版社有鹿文化，並致贈獎狀及獎座以資表揚。文化局說，後續將推出更多相關活動，包括得主講座及專訪，邀請市民透過閱讀重新看見台北。

