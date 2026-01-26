自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

新竹高商日式宿舍群3棟登錄歷史建築 校方苦無經費修繕籲市府與中央協助

2026/01/26 17:16

國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局文資審議委員上週進行國立新竹高商校內日式宿舍文資保存文資審議，最後將其中的3棟登錄為歷史建築，期兼具文化保存意義與學校校園發展。新竹高商校長廖俊仁喜憂參半，喜的是部分日式建築因老舊不具保存價值可解列做為學校興建新教學大樓規畫之用，憂的是部分日式宿舍登錄歷建後，學校無經費做後續修繕，更無能力維護與再利用，建請市府與中央能協助學校。

國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）

市府文化局表示，經1月22日召開文化資產審議委員會，經委員決議，將新竹高商位在學府路128-2號、128-11號及128-12號等3戶建物登錄為歷史建築「新竹州立新竹商業學校日式宿舍」。此次審議確立校園歷史地標，也要求未登錄的各棟舊材料須予以保存，做為未來文資修復之用。

新竹高商校內有21棟超過50年的日式建築，去年被文化局文資審議委員會列為審議列冊追蹤對象，原本文資審議大會開會僅1棟有住戶的建築追蹤列冊，其餘20棟建築解除列冊，回歸學校規畫使用。但有文化人士再以宿舍具文資價值再提報文化局文資審議，上週經文資審議後，將其中3棟登錄為歷史建築，未登錄歷建部分則保留舊材料，做為未來文資修復之用。

國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）

新竹高商校長廖俊仁說，校內多棟日式建築原是提供給校內教職員居住，依規可借用住宿到教師及其配偶過世，至今仍有6戶，但住戶大多高齡90多歲，因學校急需新教學大樓，因應教學空間不足，加上學校本身無能力與經費修繕歷史建築，也讓學校對文資審議結果喜憂參半。對學校來說，僅希望保留1棟，如今保留3棟，也擔心未來的整修維護經費。

廖俊仁提到，台北高等行政法院訴字290號判決，將公有財產定為文資，應考慮公有財產的使用計畫與財務狀況，不能讓公有財產無法執行其應達成的公共任務。學校確實無能力負擔文資修繕與後續維護，建請市府與中央協助，不要把歷史建築修繕、維護的責任轉嫁給學校。

國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）國立新竹高商日式宿舍群21棟中有3棟經新竹市文資審議委員會決議登錄為歷史建築，但校方苦無經費修繕，籲市府與中央協助。（記者洪美秀攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應