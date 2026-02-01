炸丸子要香酥好吃 原來料理專家偷加一味

炸丸子香酥有祕訣。（梁瓊白攝）

〔文／梁瓊白〕油炸過的肉丸子又香又酥，是餐桌上大人小孩都喜歡吃的一道菜。

到肉攤買絞肉我會挑好部位和份量後讓攤主現絞，因為很多現成的絞肉，他們都是將一些不同部位剔下來、不整齊的邊邊角角、絞碎了當絞肉賣，這樣的絞肉口感不均勻。

炸丸子我會添加一樣別人可能不會、或不知道的材料，那就是饅頭。冷藏過的白饅頭又冷又硬，正好用擦板搓得細細的，比用手掰省力又方便，一斤絞肉如果是大饅頭就用半個、小饅頭用一個，多放也無所謂，炸酥了都好吃。

絞肉要先加點蔥薑水，順方向攪拌到黏稠，然後加個雞蛋、再把饅頭碎加進去，放點鹽、酒、少許胡椒粉調味後一起拌勻，再一顆顆地擠成丸子放到燒得七成熱的油裡炸，浮起來就先撈出來，全部炸完撈出後把油燒熱，再回鍋復炸一次。前次是炸熟，第二次是把外皮炸酥，還能把吸進去的油逼出來，剛炸好的丸子金黃酥脆，外酥裡嫩，做菜的人都忍不住吃上幾顆，太酥嫩好吃了。

