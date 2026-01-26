限制級
霍諾德登頂101 國際超大咖天后在朝聖人潮中喊：蜘蛛人回來了！
小提琴天后安．蘇菲．慕特與知名大提琴家丹尼爾．繆勒－修特，現身101大樓前朝聖。（翻攝自慕特臉書）
〔記者凌美雪／台北報導〕美國徒手獨攀傳奇人物艾力克斯•霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日徒手攀爬台北101大樓成功登頂，不僅讓台灣再次被國際看見，還有許多在台灣的外國人也開心朝聖，正在台灣演出的國際知名小提琴天后安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter），就在臉書貼文喊：「太厲害了，蜘蛛人回來了！」
慕特在象山上開心指著101大樓。（翻攝自慕特臉書）
昨日是慕特訪台演出與大師班行程中的休息日，她與也在台灣的德國知名大提琴家丹尼爾．繆勒－修特（Daniel Müller-Schott）相約爬象山，不僅親自介紹象山是遠眺台北101的絕佳視野，跳到另外一張照片，兩人出現在正吸引眾人圍觀101大樓前，貼文寫道：「@alexhonnold conquered all 101 floors of the legendary Taipei 101 - what an effort. Spiderman is back!」
喜歡在世界各地走進常民生活的慕特，在同一篇貼文中還記錄了台北的街景與交通，以及傳統市場的水果攤，在影片中可聽見慕特的讚嘆聲。
