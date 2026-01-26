5億串流赤足天使 德日混血鋼琴家愛麗絲3月登台

愛麗絲將於3月訪台演出費爾德的夜曲與貝多芬的鋼琴奏鳴曲（©Pete Woodhead，MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕德日混血鋼琴家愛麗絲・紗良・奧特 （Alice Sara Ott ） ，19歲便以李斯特的「12首超技練習曲」專輯驚艷樂壇， 16年來錄音作品在全球累計超過5億次串流量。這位不侷限於傳統路徑的鋼琴家，予樂迷最獨特的印象就是「赤足登台」，像極在古典樂壇中翩翩起舞的蝴蝶；今年3月，她帶著她的「夜曲」美學登台。

愛麗絲的演奏風格橫跨極端炫技與極致細膩，《衛報》盛讚她在兩者間轉換的造詣「驚人且不可思議」；去年發行的錄音計畫《費爾德：夜曲全集》，挖掘被譽為「夜曲之父」的費爾德（John Field）作品，橫掃數位平台，《紐約時報》亦將其選為年度「必聽」專輯，盛讚是在當代語境下重新定義了夜曲美學，成功將200年前的費爾德夜曲，轉化為當代串流時代最受關注的藝術風景。

此次訪台演出曲目，源於愛麗絲享譽全球樂壇的「夜曲」主題獨奏會製作，包括在全球數位平台創造現象級成功的《費爾德：夜曲全集》精粹，以及最受樂迷喜愛的貝多芬《月光奏鳴曲》。

音樂會採取開創性編排，將9首費爾德的夜曲與貝多芬含《月光奏鳴曲》的3首鋼琴奏鳴曲交織演出，構築一場橫跨浪漫主義源流的夜之對話。主辦牛耳藝術表示，這套節目源於愛麗絲對19世紀初音樂語言轉變的深刻觀察，雖然兩位作曲家走向截然不同的風格，卻同樣在音樂中追尋詩意深度。愛麗絲讓費爾德的靜謐美感與貝多芬的激盪層次互為表裡，展現她身為當代藝術家對經典曲目的重塑能力。

3月21日在台北國家音樂廳、22日在台南文化中心演出。詳詢MNA。

