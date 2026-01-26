青森睡魔師進駐嘉義打造媽祖主題燈籠 因一事坦承有點緊張

青森睡魔師諏訪慎（左3起）林廣海與青森睡魔製作團隊。（文化總會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕配合將於嘉義登場的台灣燈會，文化總會主辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，邀請日本知名睡魔師來台Long Stay，將於嘉義現地打造出一座專屬於配天宮樸仔媽及天地人三虎的台灣限定睡魔燈籠。今（26）日先在台北舉辦記者會，青森頂尖睡魔師諏訪慎、林廣海與製作團隊皆出席。

「青森睡魔祭」是日本國家重要無形民俗文化財，被封為東北3大祭之一，祭典期間會吸引將近250萬民眾共襄盛舉，是相當重要的年度盛事。「青森睡魔抵嘉」由諏訪慎、林廣海兩位現役青森睡魔師率領，共8名睡魔製作團隊首次合體共同設計製作，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍與山軍尊神虎爺公，結合台灣在地信仰文化，開啟兩國文化交流新篇章。

團隊今日下午啟程前往嘉義，展開為期一個半月的大型睡魔燈籠製作，諏訪慎說，在青森製作睡魔通常需要2個月以上，但這次只有1個多月，加上來自不同體制的睡魔師首次合作，會努力在期限內完成；林廣海則表示，日本的神明比較沒有既定形象，但台灣對於媽祖的穿著、表情、姿態都有普遍印象，因此有點緊張，也會特別謹慎。

日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部部長荒木直哉說，青森睡魔以台灣民眾信仰的「媽祖」為主題創作，成為日本傳統藝術與台灣豐富文化融合的珍貴契機。文總秘書長李厚慶則表示，「青森睡魔」2大創作團隊來台用在地故事創作大型睡魔燈籠，不僅象徵兩國友誼，也盼藉此點亮一盞平安與祝福的燈。

