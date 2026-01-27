〈蘭亭序〉臨摹拓本大PK 他指出「之」字最多卻無1字相似

〈唐 褚遂良 臨蘭亭詩序〉，28x35.6公分。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮推出「蘭亭癖：九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」展覽，聚焦9位著名書法家和收藏家有關的〈蘭亭序〉的臨、摹、拓本，讓人一次把〈蘭亭序〉看飽、看滿，看到眼花撩亂，難斷良窳。〈蘭亭序〉的珍貴，不只因王羲之自己也無法再現，北宋書法大家米芾就曾在題跋中指出：「愛之重寫終不如，神助留為萬世法。廿八行三百字，之字最多無一似。」

〈明 董其昌 臨褚遂良蘭亭敘〉，25x27公分。（故宮提供）

據說唐太宗得〈蘭亭序〉墨蹟後，就下令由各大名家臨摹，當時以歐陽詢（507-641）所摹著者最佳，後被刻石置於宮中，宋熙寧間（1068-1077）於定武發現的拓本，被認為和歐書接近，是〈蘭亭序〉分身名蹟之一。

還有〈唐褚遂良臨蘭亭詩序〉，因其祖法王羲之（303-361）而自成一家。南宋權臣賈似道（1213-1275）生平聚斂奇珍異寶，搜集有大批法書名畫，所藏〈蘭亭序〉刻帖原石即有8千匣之多。選自《三希堂法帖》的〈唐 褚遂良 臨蘭亭詩序〉，卷末就可見賈似道的「秋壑圖書」收傳印記，可見原蹟曾經收藏。

到了明代後期藝壇領袖董其昌，據說從35歲就開始臨摹褚本〈蘭亭序〉，每年上巳日（即三月三日）必臨稧帖一通，其間亦臨寫過定武、潁上諸本，所以傳世頗多，這次展出的則是64歲之作。

有趣的是，歷代書家在臨摹時未必「照抄」，比如〈唐褚遂良臨蘭亭詩序〉有「崇山」二字，但〈明 董其昌 臨褚遂良蘭亭敘〉中，即未見「崇山」了。

