藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

朱團東歐巡演遞台灣文化名片 藝術節總監驚：觀眾超嗨前所未見！

2026/01/27 00:16

與駐奧地利大使劉玄詠、BUMfest國際打擊樂節藝術總監Dejan Tamše與朱團合影。（朱宗慶打擊樂團提供）與駐奧地利大使劉玄詠、BUMfest國際打擊樂節藝術總監Dejan Tamše與朱團合影。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團40週年首次海外出擊，受邀前往東歐，分別於1月24、25日，參與 IPEW克羅埃西亞國際打擊樂節，以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節的壓軸演出，獲得跨國打擊樂社群與當地觀眾熱烈迴響，預計於台灣時間27日晚間載譽返國。

此次造訪東歐兩大藝術節，以世界巡演旗艦作品「動能∞無限」（Energy∞Infinite）經典委託創作曲目為基礎，展現打擊樂的多重樣貌與無限可能。包括法國作曲家雷瓦提〈三部曲〉、美國作曲家科申斯基〈超越彎折 BeyonD the bEnd〉、台灣作曲家張瓊櫻〈射日〉，以及法國作曲家賽瓊奈〈吸引力之二〉等，皆是樂團40年來千錘百鍊的招牌經典；而新任團長盧煥韋所創作的〈探〉，以及新任二團助理藝術總監高瀚諺所寫的〈菜市仔〉，則展現了樂團以自身文化語彙回應擊樂世界的深厚實力。

朱團表示，兩場演出各吸引了滿場專業擊樂家與愛樂人士欣賞，駐奧地利大使劉玄詠也於25日特別從維也納前往斯洛維尼亞扎萊茨，欣賞演出並為樂團加油打氣。朱團在當地每曲演出結束後，現場熱烈掌聲與口哨聲不絕於耳，甚至全體起立喝采，藝術節總監德揚・坦謝（Dejan Tamše）直言，這是前所未見的現象；樂團最後也以台灣民謠〈天黑黑〉做為安可曲，並邀請東歐觀眾來日造訪台灣！

