藝文 > 即時

第1屆金繪獎入圍公布 曹俊彥獲特別貢獻獎

2026/01/27 00:35

第1屆金繪獎特別貢獻獎得主曹俊彥。（曹俊彥、文化部提供）第1屆金繪獎特別貢獻獎得主曹俊彥。（曹俊彥、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部首辦國家級繪本獎項「金繪獎」，歷經3個月初審及複審，於26日揭曉入圍名單，同時公布首屆金繪獎「特別貢獻獎」由被譽為台灣兒童文學界點子王的曹俊彥獲得；其他最終得獎名單預計於4月下旬頒獎典禮現場公布。

評審團表示，曹俊彥在編輯與創作崗位上深耕60多年，即使在物資貧乏的年代，仍不屈於有限資源，運用印刷色彩、圖案設計、廣泛題材，引領讀者超越現實條件的束縛，創作出豐碩、精采多元的繪本作品，對台灣繪本發展有卓著的貢獻，因此，決議頒予「特別貢獻獎」。

文化部說明，第1屆金繪獎吸引眾多創作者與編輯報名，共428件作品參賽，共24件作品入圍，創作題材多元，競爭相當激烈，歷經來回討論，才從大量作品中選出具創新性與整體完成度的入圍作品。而「跨域應用獎」經評審團審慎評估後，決議從缺，期待往後繪本的跨域轉譯與創作，可突破既有框架，帶來如獲新生的驚喜。

文化部長李遠表示，繪本是能讓孩子親近閱讀及藝術的第一步，也是能加速被外譯的創作類型。文化部逐步推動「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「金繪獎」、「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」等系統性政策，期盼讓台灣的好故事持續被世界看見。

