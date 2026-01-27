自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

彰化縣府藏寶！80年一遇天赦開運4金字免費沾福氣

2026/01/27 14:36

吳肇勳的書藝作品涵蓋中堂、對聯、條幅等多元素材，並融匯行書、篆書、隸書等書體風格。（記者張聰秋攝）吳肇勳的書藝作品涵蓋中堂、對聯、條幅等多元素材，並融匯行書、篆書、隸書等書體風格。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕薄如絲的金箔，要貼到完全不留痕跡，究竟有多難？彰化縣政府辦公大樓樓梯角落的藝文廊道，即日起展出鹿港書法名家吳肇勳的個人特展，其中一幅隸書作品「福茂德隆」相當吸睛。這件作品不僅展現貼金箔不著痕跡的技術，更因創作當天適逢80年一遇的冬至合體天赦日，更讓這件作品自帶強大的轉運氣場！

「福茂德隆」作品，字體渾厚蒼勁，最特別的是在墨跡乾透後，再手工細細貼上金箔。（記者張聰秋攝）「福茂德隆」作品，字體渾厚蒼勁，最特別的是在墨跡乾透後，再手工細細貼上金箔。（記者張聰秋攝）貼金箔不著痕跡！吳更吳肇勳「貼金」墨寶 ，即日起在縣府藝廊驚豔展出，創作當天適逢「80年一遇」的冬至合體天赦日，讓這份作品自帶強大的轉運氣場！（記者張聰秋攝）貼金箔不著痕跡！吳更吳肇勳「貼金」墨寶 ，即日起在縣府藝廊驚豔展出，創作當天適逢「80年一遇」的冬至合體天赦日，讓這份作品自帶強大的轉運氣場！（記者張聰秋攝）

不少民眾最近進縣府辦公大樓，被樓梯角落間牆上的金色光芒吸引，紛紛駐足觀賞，作品出自彰化縣書法學會理事長吳肇勳之手，他帶來15件精選墨寶展出。最受矚目的「福茂德隆」，字體渾厚蒼勁，最特別的是在墨跡乾透後，再手工細細貼上金箔。

彰化縣府樓梯角落的藝文走廊，正展出鹿港大師吳肇勳的大作，讓人賞心悅目。（記者張聰秋攝）彰化縣府樓梯角落的藝文走廊，正展出鹿港大師吳肇勳的大作，讓人賞心悅目。（記者張聰秋攝）本次共展出15件精選作品，涵蓋中堂、對聯、條幅等多元素材，並融匯行書、篆書、隸書等書體風格。（記者張聰秋攝）本次共展出15件精選作品，涵蓋中堂、對聯、條幅等多元素材，並融匯行書、篆書、隸書等書體風格。（記者張聰秋攝）

吳肇勳說，這門功夫考驗的是眼力與定力，要貼得平整、讓金光與墨韻合而為一，肉眼遠近觀察都得渾然天成，才算及格。「寫這幅字的時候，日子非常特別。」他透露，創作當天正值冬至，且巧合碰上民俗傳說中百無禁忌、最利祈福的「天赦日」巧合讓原本就寓意吉祥的「福茂德隆」四個大字，更增添了一層消災解厄、招財進寶的祝福意涵。

吳肇勳的墨寶創作，從點畫運筆、線條節奏、結構布局到氛圍醞釀，在自然中流露深厚功力與人文意趣。（記者張聰秋攝）吳肇勳的墨寶創作，從點畫運筆、線條節奏、結構布局到氛圍醞釀，在自然中流露深厚功力與人文意趣。（記者張聰秋攝）

縣府行政處長吳蘭梅指出，吳肇勳老師出身鹿港書香世家，功力深厚，這次展出的作品從行書到篆、隸書皆有，各領風華，巧妙佈置在各樓層樓梯間，為洽公環境注入藝術氣息。

展覽持續展出至5月31日，民眾若想近距離感受貼金藝術的細膩，或是想在80年一遇的墨寶前沾點福氣，不妨趁著洽公之餘，來場與書法大師的藝文邂逅，感受筆墨間累積數十年的歲月風華。

走進縣府辦公大樓，不少洽公民眾被牆上的金色光芒吸引。（記者張聰秋攝）走進縣府辦公大樓，不少洽公民眾被牆上的金色光芒吸引。（記者張聰秋攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應