泰雅傳統文化交流無國界 《谷關里山生活植物手冊》上線中研院平台

林業及自然保育署台中分署出版《谷關里山生活植物》手冊，推廣泰雅族傳統文化。（林業署提供）

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署與中央研究院數位文化中心，首次合作，將深受好評的《谷關里山生活植物—大谷關地區原鄉部落傳統生活與民族植物手冊》內容，轉為數位知識典藏，收錄在中研院數位文化中心「原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」。台中分署表示，此舉象徵官方出版品、學術研究與數位技術的成功跨界結合，讓部落的傳統文化能透過「開放博物館」平台走入全球大眾視野，讓泰雅族傳統文化推廣與交流共享更無國界。

林業保育署台中分署表示，位於大甲溪中上游的南勢、裡冷、松鶴、哈崙台及斯可巴等5個泰雅族部落社區，擁有與山林共生、永續利用自然資源的豐富經驗，經該分署長年陪伴推動里山倡議、並盤點傳統生活作物，於2022年底出版《谷關里山生活植物—大谷關地區原鄉部落傳統生活與民族植物手冊》，紀錄5個部落社區傳統生活中常利用的30種植物（含糧食、香料、編織、染料、建造及工藝作物等）及其泰雅語、耕作紀錄與精美照片。

過去這些珍貴的「里山智慧」僅記載於實體手冊中，受限於發行量與傳播媒介，如今透過與中研院數位文化中心的合作，轉化為數位典藏，讓學術界、部落青年及社會大眾能跨越空間限制，在線上探索泰雅族的山林寶庫。

台中分署指出，原住民族是山林最重要的夥伴，其傳統生活地景即是「里山倡議」的最佳實踐，中研院數位文化中心所建立的「原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」，由「開放博物館」技術平台支持，強調「共享與共創」，透過這次跨單位合作，能將台中分署第一線扎實的田野調查成果，導入標準化的數位典藏體系，不僅能將因耆老凋零而面臨流失的里山智慧加以保存並傳承，更可利用平台的主題策展模組，將部落傳統作物知識轉化為生動的數位展覽，提供教育數位素材、增加知識的交流與普及化，提升文化推廣的深度與廣度。

《谷關里山生活植物》手冊目前已於中研院數位文化中心公開（https://reurl.cc/3bEbqM），林業保育署台中分署表示，這次線上化僅是雙方合作的起點，未來將持續與中研院數位文化中心深化夥伴關係，將更多部落傳統知識成果數位化，並期望透過現代數位科技展現部落傳統文化之美，記錄在地社區參與保育的軌跡，並強化傳統智識在公眾交流、傳承及教育上的效益。

