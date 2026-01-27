冰滴咖啡都比它快！《我是陳派派》8.8萬張照片磨出魔幻書店 「停格動畫師」燃燒生命換5秒精采

《我是陳派派》（2026年），以動畫影集探討情緒議題，也將台灣的符碼鑲嵌進去。（小公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕睽違35年，由台灣設計團隊「旋轉犀牛」操刀，再度推出原創停格動畫影集《我是陳派派》於小公視頻道上映。由金鐘視后楊麗音獻聲配音、黃勻弦導演歷經20個月打造。透過小女孩派派的眼睛，展現兒童豐富的想像力和好奇心，聚焦一名10歲憤怒女孩陳派派的情緒議題，劇中透過細膩的手工場景，將台灣熟悉的街邊小店、充滿生活感的器物，以及養著貓的書店縮影搬上螢幕。

此作的誕生過程極度考驗耐心，製作團隊投入超過15000小時工時，並拍攝高達88,000多張照片。每一秒畫面都需要調整10次戲偶的姿勢與表情，力求動作流暢。導演黃勻弦表示，當角色看起來像人而非戲偶，動畫師才算成功。

「旋轉犀牛」曾以金馬獎最佳動畫短片《當 一個人》及回應認同議題的《山川壯麗》驚豔眾人。這次則透過陳派派的視角，將台灣日常與情緒教育結合，展現台味十足的魔幻美學。

動畫師張品喻形容，1秒10格的畫面，每一張都需細微調整姿勢、力求動作流暢，讓偶像人般會呼吸。（公視提供）

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》最新一集《旋轉犀牛的時間魔法》，深入記錄「以日換秒」的熱血現場。動畫師陳文育與駱昱晨分享，對動畫師而言，停格動畫更像是實踐童年夢想，這是一場讓玩具動起來、賦予偶溫度與生命的魔法。黃勻弦甚至笑稱，拍攝節奏比冰滴咖啡還要慢，一天工作下來可能只能完成3到5秒的畫面，若是拍錯就得全部重來。

紀錄片揭露停格動畫沒有產業保證、沒有捷徑的殘酷現實，甚至形容這是在「用一整天的生命換5秒鐘畫面」，動畫師們依然覺得值得，甚至認為這是一件非常浪漫的事，這種最手工、最緩慢的創作方式，不僅讓偶在床上翻身、冒汗，彷彿真的活著，也讓人看見台灣原創動畫的堅韌生命力。

《旋轉犀牛的時間魔法》已於《藝術很有事》YouTube 頻道上架；動畫影集《我是陳派派》則於每週6晚上7點在小公視頻道及 YouTube 頻道播出，2部作品皆可於《公視+》影音平台觀賞。

張品喻細心打造溫暖的書店，讓憤怒小女孩陳派派一踏入書店就感染到神奇的魔力。（小公視提供）

