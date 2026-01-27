自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

冰滴咖啡都比它快！《我是陳派派》8.8萬張照片磨出魔幻書店 「停格動畫師」燃燒生命換5秒精采

2026/01/27 13:09

《我是陳派派》（2026年），以動畫影集探討情緒議題，也將台灣的符碼鑲嵌進去。（小公視提供）《我是陳派派》（2026年），以動畫影集探討情緒議題，也將台灣的符碼鑲嵌進去。（小公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕睽違35年，由台灣設計團隊「旋轉犀牛」操刀，再度推出原創停格動畫影集《我是陳派派》於小公視頻道上映。由金鐘視后楊麗音獻聲配音、黃勻弦導演歷經20個月打造。透過小女孩派派的眼睛，展現兒童豐富的想像力和好奇心，聚焦一名10歲憤怒女孩陳派派的情緒議題，劇中透過細膩的手工場景，將台灣熟悉的街邊小店、充滿生活感的器物，以及養著貓的書店縮影搬上螢幕。

此作的誕生過程極度考驗耐心，製作團隊投入超過15000小時工時，並拍攝高達88,000多張照片。每一秒畫面都需要調整10次戲偶的姿勢與表情，力求動作流暢。導演黃勻弦表示，當角色看起來像人而非戲偶，動畫師才算成功。

「旋轉犀牛」曾以金馬獎最佳動畫短片《當 一個人》及回應認同議題的《山川壯麗》驚豔眾人。這次則透過陳派派的視角，將台灣日常與情緒教育結合，展現台味十足的魔幻美學。

動畫師張品喻形容，1秒10格的畫面，每一張都需細微調整姿勢、力求動作流暢，讓偶像人般會呼吸。（公視提供）動畫師張品喻形容，1秒10格的畫面，每一張都需細微調整姿勢、力求動作流暢，讓偶像人般會呼吸。（公視提供）

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》最新一集《旋轉犀牛的時間魔法》，深入記錄「以日換秒」的熱血現場。動畫師陳文育與駱昱晨分享，對動畫師而言，停格動畫更像是實踐童年夢想，這是一場讓玩具動起來、賦予偶溫度與生命的魔法。黃勻弦甚至笑稱，拍攝節奏比冰滴咖啡還要慢，一天工作下來可能只能完成3到5秒的畫面，若是拍錯就得全部重來。

紀錄片揭露停格動畫沒有產業保證、沒有捷徑的殘酷現實，甚至形容這是在「用一整天的生命換5秒鐘畫面」，動畫師們依然覺得值得，甚至認為這是一件非常浪漫的事，這種最手工、最緩慢的創作方式，不僅讓偶在床上翻身、冒汗，彷彿真的活著，也讓人看見台灣原創動畫的堅韌生命力。

《旋轉犀牛的時間魔法》已於《藝術很有事》YouTube 頻道上架；動畫影集《我是陳派派》則於每週6晚上7點在小公視頻道及 YouTube 頻道播出，2部作品皆可於《公視+》影音平台觀賞。

張品喻細心打造溫暖的書店，讓憤怒小女孩陳派派一踏入書店就感染到神奇的魔力。（小公視提供）張品喻細心打造溫暖的書店，讓憤怒小女孩陳派派一踏入書店就感染到神奇的魔力。（小公視提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應