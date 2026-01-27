自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

黃金內台戲出土！《金銀天狗》濃縮版連演２天 復仇大業、宮廷鬥爭１次滿足

2026/01/27 16:49

《金銀天狗》是1990年代「拱樂社」10連本代表劇目，國立台灣戲曲學院濃縮為上、下2本演出。（傳藝中心提供）《金銀天狗》是1990年代「拱樂社」10連本代表劇目，國立台灣戲曲學院濃縮為上、下2本演出。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心「2026台灣戲曲藝術節」自2018開辦起已邁入第9屆，今年策展主題為「純棉與混種@繁花世代」，自4月11日至6月14日登場。本屆最受矚目的亮點即是旗艦製作與國際製作的對決。

旗艦製作由台灣戲曲學院演出《金銀天狗》，將1950年代「拱樂社」的代表劇目重製演繹。紀慧玲提到，這部戲原是十本連台戲，如今精煉為上下兩本，讓觀眾能在兩天內看完精華。故事圍繞玉蟬、素秋姊妹的命運與「金天狗」為母復仇刺殺雍正的計畫，情節交織宮廷鬥爭與邪惡對抗，重現歌仔戲黃金內台時期的商業口味。

《The Two Eyes 看・見沈清》結合多媒體、燈光、實驗聲響的創新舞台語彙。（傳藝中心提供）《The Two Eyes 看・見沈清》結合多媒體、燈光、實驗聲響的創新舞台語彙。（傳藝中心提供）

跨國製作則特邀韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）帶來《The Two Eyes看・見沈清》。該作改編自韓國傳統說唱藝術「盤索里」名作《沈清歌》，由MUTO與IPKOASON兩大團隊打造。作品突破傳統敘事，將說唱藝術結合現代舞台科技，自2020年首演以來評價極高，被視為當代韓國戲曲創新的重要代表。

除了2大重磅節目，藝術節更規劃了豐富的戲曲拼盤與專題展覽，展現跨劇種碰撞的魅力。詳詢戲曲中心官網與OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應