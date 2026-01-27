黃金內台戲出土！《金銀天狗》濃縮版連演２天 復仇大業、宮廷鬥爭１次滿足

《金銀天狗》是1990年代「拱樂社」10連本代表劇目，國立台灣戲曲學院濃縮為上、下2本演出。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心「2026台灣戲曲藝術節」自2018開辦起已邁入第9屆，今年策展主題為「純棉與混種@繁花世代」，自4月11日至6月14日登場。本屆最受矚目的亮點即是旗艦製作與國際製作的對決。

旗艦製作由台灣戲曲學院演出《金銀天狗》，將1950年代「拱樂社」的代表劇目重製演繹。紀慧玲提到，這部戲原是十本連台戲，如今精煉為上下兩本，讓觀眾能在兩天內看完精華。故事圍繞玉蟬、素秋姊妹的命運與「金天狗」為母復仇刺殺雍正的計畫，情節交織宮廷鬥爭與邪惡對抗，重現歌仔戲黃金內台時期的商業口味。

請繼續往下閱讀...

《The Two Eyes 看・見沈清》結合多媒體、燈光、實驗聲響的創新舞台語彙。（傳藝中心提供）

跨國製作則特邀韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）帶來《The Two Eyes看・見沈清》。該作改編自韓國傳統說唱藝術「盤索里」名作《沈清歌》，由MUTO與IPKOASON兩大團隊打造。作品突破傳統敘事，將說唱藝術結合現代舞台科技，自2020年首演以來評價極高，被視為當代韓國戲曲創新的重要代表。

除了2大重磅節目，藝術節更規劃了豐富的戲曲拼盤與專題展覽，展現跨劇種碰撞的魅力。詳詢戲曲中心官網與OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法