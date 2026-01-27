戲曲界導演專題來了！明華園家族聯手再現「陳勝國」3大戲 見證講戲先生變導演之路

明華園藝術家族將演出《歌仔戲藝術魔法師陳勝國三部曲》，記者會由繡花園戲劇團董如玲 （右起）、明華園天字戲劇團孫詩雯及明華園黃字戲劇團翁妙嬅演出片段。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心「2026台灣戲曲藝術節」自2018開辦起已邁入第9屆，今年以「純棉與混種@繁花世代」為策展主題，自4月11日至6月14日登場。本屆藝術節特別創立２項「首度」舉措，並為大師陳勝國規劃導演專題。

策展人紀慧玲透露，今年仿效影展模式設計「導演專題」，由明華園家族天字團、黃字團、繡花園聯手再現「國家文藝獎」得主陳勝國總導演的成就。陳勝國集編、導、演於一身，是昔日講戲先生演化為現代導演的歷史見證者，此次推出《父子情深》、《酒醉賣江山》及新編神仙戲《崑崙》，讓觀眾一窺其創作脈絡。

今年更首度與韓國合作引進科技說唱作品《The Two Eyes看・見沈清》，並首次舉辦藝術節特展。由傅裕惠策劃的「紅蝴蝶追香─從內臺到劇場的聲音特展」，呈現從內台時期至今的台灣戲曲多聲腔聲景。紀慧玲指出，展覽能讓表演藝術不僅止於演完就消失，而是讓美好的記憶回到大眾視野。現場亦規劃8場專題講座與「盤玄之聲」工作坊，邀請民眾近距離感受韓國盤索里魅力。

《The Two Eyes看・見沈清》盤索里唱腔以真聲為基礎，嗓音沙啞卻有穿透力，展現韓國民族性中「恨」藝術美學。（傳藝中心提供）

此外，藝術節期間亦規畫8場專題講座與國際工作坊，讓觀眾能近距離理解戲曲的製作與演化。詳詢戲曲中心官網與OPENTIX網站。

