原民作家利格拉樂．阿（女烏）新作《隱隱微光》 深掘原住民族白恐記憶

國家人權館館長洪世芳（左3起）與駐館藝術家利格拉樂．阿（女烏）（Liglav A-wu）在新書發表會合影。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕原住民作家利格拉樂．阿（女烏）（Liglav wu）最新作品《隱隱微光》27日舉行新書發表會，國家人權館館長洪世芳說，此書為利格拉樂．阿（女烏）擔任人權館駐館藝術家期間的重要創作成果，也是三十餘年來持續奔走各地、進行田野調查口訪的心血結晶，從中拼寫出一段又一段曾被刻意抹除的原住民族白恐歷史，記下那些最幽微、卻也最堅韌的生命記憶。

洪世芳表示，《隱隱微光》不僅是一部文學作品，更是一份珍貴的人權見證紀錄，全書分為「餘波」、「微光」與「冰山」三輯，分別揭示威權暴力如何跨越世代，在家族與族群中留下直到今日仍難以言說甚至無法訴說的創痛；發掘在黑暗困境中仍舊堅持追尋真相、追求和解，為族群權益奮鬥不懈的人性光輝；以及透過口述記憶與解密檔案交叉對話，帶領看見山地治安指揮所不為人知的樣貌。

國家人權館駐館藝術家利格拉樂．阿（女烏）新作《隱隱微光》問世。（記者翁聿煌攝）

利格拉樂．阿（女烏）談到，她對白恐歷史的追尋，來自家族的生命經驗，做為一位長期處於「無法證明/正名」狀態的政治受難者家屬，她從父親沉默而鬱結的一生中，感受到未竟的囑託與責任，進而踏上長達三十年的追尋之路，即使早年與夥伴辛苦尋訪、勾勒出的原住民受難者名單及相關史料在921大地震中付諸瓦礫，但她仍毅然決定重新出發，只因為「前輩等不了」。

利格拉樂．阿（女烏）表示，這本書並不是在解析政治案件，而是呈現受難者及其家屬、部落族人那埋藏心底許久的傷痛，以及那些不被檔案記錄的故事：從湯守仁的兒子湯進賢童年時將「匪諜」誤認為「蝴蝶」的童年記憶，到布農族的卜袞背負著「匪諜的兒子」數十年污名，一直到政府開始推動轉型正義工程，才終於能將父親骸骨迎回部落安葬，利格拉樂．阿（女烏）認為，這些故事不僅是個人的悲歡離合，更是創傷主體與自我共存、協商、甚至療癒的漫長歷程。





