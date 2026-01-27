國光劇團攜手芹壁素人京劇團 「元帥點戲」再現馬祖人神共創

《四郎探母》由林庭瑜（中）飾演之鐵扇公主，王鶯驊（前排左）及王冠強（前排右）為指導老師，其餘皆為素人演員。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國光劇團攜手馬祖北竿芹壁村在地團隊共同推動的「元帥點戲」計畫，持續書寫離島戲曲文化的特殊篇章。今年適逢馬祖擺暝文化祭，國光劇團再度與芹壁素人京劇團合作，推出《珠簾寨》與《四郎探母》兩齣經典京劇，延續芹壁村人神共創的文化實踐。

位於連江縣北竿的芹壁村，以保存完整的閩東聚落景觀聞名，村中芹壁境天后宮供奉的蛙神「鐵甲元帥」，自2014年透過扶乩指示，希望由村民親自登台演出京劇，成為計畫的重要起點。在國光劇團長期協助下，馬祖首個素人京劇團「芹壁素人京劇團」隨之成立，村民從原本的觀戲者，轉為戲曲演出的實踐者。

國光劇團與芹壁村的合作可追溯至2002年，二十多年來，團隊持續將專業戲曲資源帶往離島，並在鐵甲元帥信仰的連結下，深度指導這支全國少見的在地素人京劇團。村民在國光演員的帶領下，進行唱、唸、做、打的基礎訓練，透過戲曲學習，體會忠孝節義的價值，也讓信仰轉化為具體的藝術行動。

今年演出仍由芹壁村居民擔綱主要演出角色，並邀請馬祖子弟林庭瑜、林昱慈姊妹回鄉助陣，象徵戲曲文化的向下扎根。前國光劇團團長陳兆虎，同時也是本次計畫的重要協調者指出，神靈的監督帶來一份敬畏感，也讓來自各行各業的村民，在共同登台的過程中凝聚向心力。

從排練、服裝道具調度，到場地安排與影像紀錄，國光劇團與芹壁團隊長期投入，逐步建立穩定合作關係。芹壁村近年亦獲文化部首屆百大文化基地及交通部觀光署十大觀光亮點肯定，「元帥點戲」成為戲曲藝術深耕地方的重要案例。

本次演出將於台北與馬祖兩地登場，台北場於2月7日、8日在台灣戲曲中心大表演廳演出；馬祖場則於2月28日及3月2日於北竿塘岐中正堂舉行。

