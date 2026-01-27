自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

漢來飯店北中南3館喜迎新春 從歡樂年味延伸到浪漫情人節氛圍

2026/01/27 20:29

漢來飯店北中南3館喜迎馬年，大年初一將在飯店大門前安排舞獅迎春納吉。（台北漢來飯店提供）漢來飯店北中南3館喜迎馬年，大年初一將在飯店大門前安排舞獅迎春納吉。（台北漢來飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕漢來飯店積極搶攻農曆新年商機，集結旗下3大據點：台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精采活動。農曆大年初一上午，3館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。坐座於日月潭的漢來日月行館，除了除夕當天下午的魔術表演和喜劇馬戲特技，於除夕至初二上午特邀魚池在地書法家到館「寫春」贈房客；台北漢來位於交通便利的南港，春節除夕至大年初五為入住房賓客準備獨家設計的「一元復始馬幣賀卡」與象徵馬上有好運的精緻馬年擺件；至於旅人口中服務經典傳奇的高雄漢來，今年推出討喜的「門衛漢來熊燈籠」，凡預訂1月26日起推出的「冬日熊好玩-港灣遊樂假期住房專案」即可獲得。

漢來日月行館春節活動特邀魚池在地書法家到館「寫春」贈房客。（漢來日月行館提供）漢來日月行館春節活動特邀魚池在地書法家到館「寫春」贈房客。（漢來日月行館提供）

入住漢來日月行館情人節住房專案，加價享禮包組合。（漢來日月行館提供）入住漢來日月行館情人節住房專案，加價享禮包組合。（漢來日月行館提供）

開幕屆滿1年的漢來日月行館，去年底推出一系列全新館內活動，訴求將日月潭的在地生活感帶進館內的活動設計，入住旅客透過參與活動去感受沉浸式的生活體驗，有魚池紅茶文化的「紅茶印香」、擁有獨特地質的頭社活盆地「茶樹森林館外行程」等。今年農曆年館方推出魚池書法家鄭連鈺的新春墨寶寫春活動，以及初一至初三於茶屋辦理茶席體驗，為旅客奉上在地魚池鄉的茶香之美。因應今年西洋情人節在年假開始的週未，館方也將於2月1日起推出「一泊傾心、情人節住房專案」，凡預訂任一房型1泊2食方案，每房加價520元即可享有情人節限定浪漫禮遇：毛巾天鵝的客房浪漫佈置、夜精選紅酒1瓶與情人節限定手工巧克力禮盒等，詳詢漢來日月行館官網。

台北漢來針對情人節，限量推出「VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案」。（台北漢來飯店提供）台北漢來針對情人節，限量推出「VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案」。（台北漢來飯店提供）

台北漢來於除夕至大年初五住房即贈「一元復始馬幣賀卡」，以及帶來開運及療癒樂趣的吉祥好運馬年擺件，此外，大年初一舞獅團鑼鼓喧天迎春納吉，財神爺送福糖向旅人拜年、除夕至大年初四每日下午特定時段推出「駿彩迎春・魔術氣球」，為大小朋友呈現年味十足的造型氣球及驚喜魔術表演。針對情人節，館方於2月2日至3月14日攜手瑞士頂級保養品牌VALMONT，限量30間房，推出「VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案」，雙人入住行政豪華套房除享優惠價，還有結合超過萬元的頂級SPA癒程及入住禮，尊享貴賓軒行政酒廊禮遇、晨光中品嘗島語雙人自助早餐。詳詢台北漢來大飯店官網。

高雄漢來情人節住房專案搭贈LUSH泡澡球禮盒。（高雄漢來飯店提供）高雄漢來情人節住房專案搭贈LUSH泡澡球禮盒。（高雄漢來飯店提供）

高雄漢來大飯店主推「冬日熊好玩-港灣遊樂假期」住房專案，入住期間2月1日至3月3日，隨住房專案搭配贈送館方今年首推年節限定版「漢來熊」小提燈，外型設計主打最受旅客喜愛的漢來熊。設置於1樓大廳的「漢來熊主題娃娃機」，也同步於2月推出，邀請大小朋友熱鬧互動。除了設計滿足親子旅客的旅遊樂趣行程，也同時為情人們準備浪漫的「戀戀甜蜜夜住房專案」，入住期間為2月1日至2月28日，套裝行程加贈LUSH泡澡球禮盒，限量升等港景房，前7組預下訂就贈限量粉紅氣泡香檳。詳詢高雄漢來大飯店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

