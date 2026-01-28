自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

媽祖坐過的椅子也請鄉親來坐 南方縣長支持368椅子會 簽名贈書秒殺

2026/01/28 00:03

屏東縣長周春米長長期以個人身分支持紙風車巡演，這次更以簽名贈書響應368椅子會。（紙風車提供）屏東縣長周春米長長期以個人身分支持紙風車巡演，這次更以簽名贈書響應368椅子會。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕自從媽祖親自入座看了一段表演後，「紙風車368兒童藝術工程」看戲的椅子紅成了新時尚。紙風車基金會發起「椅子會」，號召各界以小額捐款共同推動「368」巡演行程，讓無論城市或偏鄉的孩子都可以在自己的故鄉找到位子安心看戲。

屏東縣長周春米得知後，立即主動加入「椅子會」行列，準備了100本《青年的四個大夢》親筆簽名書，作為捐款回饋，沒想到一推出就吸引眾多鄉親響應，紛紛加入「椅子會」以索取簽名書，過程可說是秒殺！

紙風車執行長張敏宜表示，其實小米縣長多年來一直以個人身分，每月定期定額捐款給368工程，成為「368」穩定持續向前轉動的重要力量之一。這次聽聞「椅子會」送書計畫秒殺，小米縣長非常開心表示，感謝鄉親對孩子們的愛，也希望大家透過這本《青年的四個大夢》，而對未來有更明確的想法與目標，「誠懇邀請大家繼續加入紙風車椅子會，一起守護台灣孩子們！」

張敏宜指出，屏東縣是全台唯一設有紙風車分團的縣市，自3年前起，屏東縣政府開始委由紙風車培訓在地表演戲劇人才，更自2024年起，每逢兒童節前夕就會接駁全縣三年級學生到「屏東藝術館」看戲，目標是讓每個屏東的孩子，至少在國小畢業前，都進過劇場一次。

「椅子會」捐款將運用在演出現場椅子、雨衣、場地清潔復原、偏遠地區專車接駁等等行政項目上，使「368」的演出更加完善。詳詢FB粉專或368官網 https://paperwindmill.com.tw/paper368

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應