媽祖坐過的椅子也請鄉親來坐 南方縣長支持368椅子會 簽名贈書秒殺

屏東縣長周春米長長期以個人身分支持紙風車巡演，這次更以簽名贈書響應368椅子會。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕自從媽祖親自入座看了一段表演後，「紙風車368兒童藝術工程」看戲的椅子紅成了新時尚。紙風車基金會發起「椅子會」，號召各界以小額捐款共同推動「368」巡演行程，讓無論城市或偏鄉的孩子都可以在自己的故鄉找到位子安心看戲。

屏東縣長周春米得知後，立即主動加入「椅子會」行列，準備了100本《青年的四個大夢》親筆簽名書，作為捐款回饋，沒想到一推出就吸引眾多鄉親響應，紛紛加入「椅子會」以索取簽名書，過程可說是秒殺！

紙風車執行長張敏宜表示，其實小米縣長多年來一直以個人身分，每月定期定額捐款給368工程，成為「368」穩定持續向前轉動的重要力量之一。這次聽聞「椅子會」送書計畫秒殺，小米縣長非常開心表示，感謝鄉親對孩子們的愛，也希望大家透過這本《青年的四個大夢》，而對未來有更明確的想法與目標，「誠懇邀請大家繼續加入紙風車椅子會，一起守護台灣孩子們！」

張敏宜指出，屏東縣是全台唯一設有紙風車分團的縣市，自3年前起，屏東縣政府開始委由紙風車培訓在地表演戲劇人才，更自2024年起，每逢兒童節前夕就會接駁全縣三年級學生到「屏東藝術館」看戲，目標是讓每個屏東的孩子，至少在國小畢業前，都進過劇場一次。

「椅子會」捐款將運用在演出現場椅子、雨衣、場地清潔復原、偏遠地區專車接駁等等行政項目上，使「368」的演出更加完善。詳詢FB粉專或368官網 https://paperwindmill.com.tw/paper368。

