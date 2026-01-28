自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

長年與柏林愛樂等天團合作 演出行程最密集的獨奏家與台灣有約

2026/01/28 06:00

小提琴家哈德利希將於4月再登台。（MNA提供）小提琴家哈德利希將於4月再登台。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當今古典樂壇最赤手可熱的小提琴家奧古斯汀・哈德利希 （Augustin Hadelich） ，將於4月7日再登台，並首度與長年合作的鋼琴家查爾斯・歐文（Charles Owen）在台合體，以小提琴與鋼琴二重奏的形式，展開私密的「音樂對話」。

被國際音樂媒體評選為演出行程最密集的獨奏家之一，哈德利希在2025/26樂季，不僅排滿與北美五大、柏林愛樂、維也納愛樂等歐美天團合作，同時受邀擔任波士頓交響樂團駐團音樂家，對此，指揮大師尼爾森斯表示：「哈德利希細緻而高亢的音色始終深深吸引觀眾，我們非常高興宣布他成為駐團藝術家。」

自2023年起，哈德利希每年以不同的演出形式組合訪台演出，音樂會主辦牛耳藝術表示，哈德利希逐漸將台灣視為能夠放慢腳步、嘗試不同聲音層次，並與觀眾建立深度交流的所在。此次攜手鋼琴家歐文登台演出，匯聚6首經典曲目，從巴洛克的結構美感、印象派的色彩流動，到法國現代主義、日本當代語彙與俄羅斯新古典與作品，並包含無伴奏小提琴曲目，橫跨3個世紀的音樂旅程，展現其駕馭不同時代風格的深厚功力，以及對聲音成熟度與音樂誠實性的思考。

4月7日至8日，在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

