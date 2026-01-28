跨界色彩奔馳 鶯歌陶瓷博物館「感動馬」聯展繽紛迎新年

「感動馬 陶博聯展」，即日起至3月22日於鶯歌陶瓷博物館開展。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會聯手打造「感動馬 陶博聯展」，即日起至3月22日於陶博館開展，展覽最吸睛亮點之一，莫過於3位當代跨界藝術家伊誕．巴瓦瓦隆、李承道與糖果鳥的聯手出擊，分別以台灣各地代表的「文化色彩」為靈感，融入「小感動馬」彩繪創作中。

展期間假日推出立體紙馬彩繪活動，限量開放民眾完成任務即可免費索取小感動馬紙模型。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

陶博館長張啟文說，享譽國際的排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆首次發表陶作品《MACAQU》，在排灣語中ma-caqu代表「明白、心被照亮的時刻」，他以大地作為棋盤、小馬化為棋子，代表人生中的每一步都在探索中得到智慧與祝福。

排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆陶藝作品《MACAQU》，以大地作為棋盤、小馬化為棋子。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

近年活躍於藝術創作及商業影像的多元媒體藝術家李承道則帶來《藍色的馬克》，揉合新北市在地文化特色之三峽藍染、青花瓷等各種「藍」色為主要用色，以寬線條、漸變色彩及如同釉藥結晶的光澤創作，帶點未來感與趣味性，而以街頭塗鴉踏遍世界各地的藝術家糖果鳥（Candy Bird），則運用「十字架灰」、「杜鵑花紅」與「鳳梨黃」等色，嘗試將童趣的色彩與陶馬較為嚴肅的造型做結合，希望製造出矛盾的趣味。

張啟文表示，除了藝術家的作品外，展場更匯聚672件來自北、東台灣26所國中小學的「小感動馬」學生彩繪作品，每件作品都訴說著獨一無二的家鄉故事。由藝術家莊普創作的「小感動馬」素坯，造型靈感來自西洋棋的「馬」，以直線與弧線形塑昂首馬頭與流動鬃毛，交織出堅毅與速度感，蘊藏蓄勢待發的動能，期盼為台灣凝聚向前的動力。

此外，陶博館入口也同步展出「大感動馬」系列彩繪作品，黃文暉、黃小燕、糖果鳥（Candy Bird）、謝榮雅、蕭筑方及郭芃君六位藝術家，各自以鮮明風格詮釋馬的活力、奔馳、吉祥等不同樣貌，象徵迎向充滿希望與動能的新年。

