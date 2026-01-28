自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

跨界色彩奔馳 鶯歌陶瓷博物館「感動馬」聯展繽紛迎新年

2026/01/28 09:12

「感動馬 陶博聯展」，即日起至3月22日於鶯歌陶瓷博物館開展。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）「感動馬 陶博聯展」，即日起至3月22日於鶯歌陶瓷博物館開展。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會聯手打造「感動馬 陶博聯展」，即日起至3月22日於陶博館開展，展覽最吸睛亮點之一，莫過於3位當代跨界藝術家伊誕．巴瓦瓦隆、李承道與糖果鳥的聯手出擊，分別以台灣各地代表的「文化色彩」為靈感，融入「小感動馬」彩繪創作中。

展期間假日推出立體紙馬彩繪活動，限量開放民眾完成任務即可免費索取小感動馬紙模型。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）展期間假日推出立體紙馬彩繪活動，限量開放民眾完成任務即可免費索取小感動馬紙模型。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

陶博館長張啟文說，享譽國際的排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆首次發表陶作品《MACAQU》，在排灣語中ma-caqu代表「明白、心被照亮的時刻」，他以大地作為棋盤、小馬化為棋子，代表人生中的每一步都在探索中得到智慧與祝福。

排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆陶藝作品《MACAQU》，以大地作為棋盤、小馬化為棋子。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆陶藝作品《MACAQU》，以大地作為棋盤、小馬化為棋子。（圖由鶯歌陶瓷博物館提供）

近年活躍於藝術創作及商業影像的多元媒體藝術家李承道則帶來《藍色的馬克》，揉合新北市在地文化特色之三峽藍染、青花瓷等各種「藍」色為主要用色，以寬線條、漸變色彩及如同釉藥結晶的光澤創作，帶點未來感與趣味性，而以街頭塗鴉踏遍世界各地的藝術家糖果鳥（Candy Bird），則運用「十字架灰」、「杜鵑花紅」與「鳳梨黃」等色，嘗試將童趣的色彩與陶馬較為嚴肅的造型做結合，希望製造出矛盾的趣味。

張啟文表示，除了藝術家的作品外，展場更匯聚672件來自北、東台灣26所國中小學的「小感動馬」學生彩繪作品，每件作品都訴說著獨一無二的家鄉故事。由藝術家莊普創作的「小感動馬」素坯，造型靈感來自西洋棋的「馬」，以直線與弧線形塑昂首馬頭與流動鬃毛，交織出堅毅與速度感，蘊藏蓄勢待發的動能，期盼為台灣凝聚向前的動力。

此外，陶博館入口也同步展出「大感動馬」系列彩繪作品，黃文暉、黃小燕、糖果鳥（Candy Bird）、謝榮雅、蕭筑方及郭芃君六位藝術家，各自以鮮明風格詮釋馬的活力、奔馳、吉祥等不同樣貌，象徵迎向充滿希望與動能的新年。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應