中友時尚藝廊展陳正隆水墨創作 即日起至3/16

中友時尚藝廊即日起至3月16日，展出陳正隆水墨創作。（中友提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時值寒假，而春節即將來臨，中友時尚藝廊在2026年開春之際特別邀請當代水墨藝術家陳正隆（號行一）展出「春光竹影—陳正隆・行一當代水墨創作個展」，共呈現43件作品，包含近年代表作「花園系列」與「竹影系列」，以及2025年全新創作，即日起展至3月16日。

陳正隆出生於彰化埔鹽，現居台中。專職創作現代水墨逾30年，擅長結合拓印、漬染、噴灑等技法，將自然素材轉化為自由奔放的畫面，跳脫傳統水墨框架，作品始終圍繞對「心」與「光」的探索。

本次「春光竹影—陳正隆・行一當代水墨創作個展」共呈現 43 件作品，包含近年代表作「花園系列」與「竹影系列」，以及2025年全新創作。繽紛流動的花園畫面，像是一座心靈風景；而簡約留白的竹影，則帶來沉靜與時間感的對話。

中友百貨表示，陳正隆以水墨書寫自然，也書寫內心，邀請觀者在光影與筆墨之間，展開一段輕柔而深刻的心靈漫遊。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，目前是台灣正處寒冷的冬季，藝術家陳正隆老師的春光竹影的系列作品，帶給中友百貨猶如春天繽紛的氛圍，為顧客帶來一絲溫暖的氣息。

除了12樓時尚藝廊的展覽之外，在B棟2樓特別設置「春光‧序」沉浸式體驗的竹林裝置，以及3～6樓展示點使用陳正隆老師作品影像搭配本季新品做全新陳列，歡迎大家一起進入藝術家的春光竹影世界。

陳正隆表示，這次的作品都是用植物根、莖、葉、花朵，使用植物的形狀，藉由水分、速度、力度與時間慢慢演化，以水潤墨、以墨增彩、彩墨相容而成光影的成色穿透。

此外，1月31日進行一場由藝術家帶領的親子手作工作坊、2月7日則舉辦僅此一場的藝術家專場導覽，中友百貨還特別開發藝術家陳正隆獨家聯名環保購物袋與新年紅包袋。

