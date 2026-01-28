自由電子報
藝文 > 即時

王者降臨！奇美「埃及法老」特展開箱 280件珍寶、99％首度來台

2026/01/28 12:31

眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」特展，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」特展，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕眾所矚目的奇美博物館「埃及之王：法老」特展今天開幕，大英博物館280件珍寶精彩呈現，高達99%是首度來台，打造尼羅河、神廟與墓室等多元空間意象，讓民眾跨越時空深刻感受古文明盛宴 。

奇美博物館「埃及之王：法老」特展舉辦開幕預覽活動。（記者吳俊鋒攝）奇美博物館「埃及之王：法老」特展舉辦開幕預覽活動。（記者吳俊鋒攝）

「埃及之王：法老」明天正式登場，奇美博物館與大英博物館今辦開幕預覽活動，展區首度曝光，內容打破傳統編年敘事的方式，以「王權視角」為主軸，引領民眾進入古文明世界。

沙納赫特國王擊殺敵人的浮雕，距今約4712年，是這次特展歷史最早的文物。（記者吳俊鋒攝）沙納赫特國王擊殺敵人的浮雕，距今約4712年，是這次特展歷史最早的文物。（記者吳俊鋒攝）

館方打造氛圍感十足的展場，揉合尼羅河、神廟與墓室的空間意象，搭配色彩、聲光，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。

奇美博物館「埃及之王：法老」展中可能是圖特摩斯三世的頭像。（記者吳俊鋒攝）奇美博物館「埃及之王：法老」展中可能是圖特摩斯三世的頭像。（記者吳俊鋒攝）

這是國內史上規模最大的古埃及文物展，99%首度來台，包含總重達28噸的石雕，分布於各區之中，還有珠寶、陪葬品、棺木，以及文書信件等，豐富多元，深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

內客包含「塞提二世王權坐像」，為特展的主視覺，以及18片石塊組合的「烏里倫普塔墓室祭堂牆面」，相當巨大，還有「沙納赫特國王擊殺敵人浮雕」，距今約4712年，是此次來台展品中歷史最早。

展場空間劃分成7大面向，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。

奇美博物館長許家彰致詞時感謝大英博物館的協助，讓活動順利舉行，還有各界的支持，讓經典藝術文化被更多人看見。

許家彰說，團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏，民眾對藝術文化的熱情，也讓奇美博物館成為國際大展的重要舞台。

大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾·安托萬，以及大英博物館專案策展人凱莉·阿切塔·克勞等也都出席開幕儀式。

丹尼爾．安托萬指出，大英博物館是全球首座為公眾開放的公共博物館，1753年創立以來，始終秉持服務世人的初衷。

丹尼爾．安托萬提到，今年很榮幸與奇美博物館合作，將特展帶來台灣，與民眾分享古埃及珍貴的歷史遺產與文化智慧。

展區規劃了「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等單元；旅程終點是全場光線最沉靜的「永生」。

觀眾步入猶如墓室意象的空間，穿越法老的冥界侍僕「沙布提俑」排列廊道，迎來一道自天頂灑下的白光。

設計靈感源自太陽神在黎明前穿越冥界的夜行之旅，呈現國王在來世重生的意境；觀眾也將隨著微光的引導，走出黑暗迎向光明、回到現世。

為了增加參與感，館方特別在展場規劃「互動體驗區」，包含法老專屬名牌「王名框」，觀眾只需在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框。

另外，民眾還可以參加7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，將跨越千年的祝福帶回家。

為服務各年齡層的觀眾，館方推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓小朋友在趣味中，掌握展區重點知識，也提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。

而廣受期待的展覽周邊商品，館方也有獨家設計的文創禮品，如導覽手冊、展覽專書、悠遊卡及鳳梨酥等，類別涵蓋書籍、文具、生活用品及質感伴手禮等。

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10 日為止；民眾可於現場或官網購票，全票580元、優惠票480元、週三藝享票2千元。

為節省現場排隊時間，建議已購票民眾（全票、優惠票、早鳥票等）可在參觀前多加利用博物館官網「快速入場預約」免費服務。

