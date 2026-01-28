自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

莎士比亞四大悲劇改編為歌仔戲 《黑狄羅》呈現斬新生命力

2026/01/28 14:27

尚和歌仔戲劇團將莎士比亞四大悲劇的《奧賽羅》，改編為歌仔戲譯劇版本進行演出。（尚和歌仔戲劇團提供）尚和歌仔戲劇團將莎士比亞四大悲劇的《奧賽羅》，改編為歌仔戲譯劇版本進行演出。（尚和歌仔戲劇團提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕 尚和歌仔戲劇團將莎士比亞四大悲劇的《奧賽羅》，改編為歌仔戲譯劇版本《黑狄羅》，以人性最幽微也最熾烈的愛、權力與嫉妒為核心，透過歌仔戲細膩的唱腔與表演層次，帶領觀眾走進一場無法回頭的悲劇旅程。

尚和指出，此次《黑狄羅》製作陣容堅強，音樂設計由金曲大師李哲藝擔綱，編劇則由梁越玲執筆，刻畫人性在愛與猜忌間的崩解歷程，演出特別以「沉浸式劇場體驗」為核心，結合田和越茶席劇場獨有的空間特質，邀請觀眾逐步走進劇情之中。

演員與觀眾之間的距離、角色呼吸與情緒轉折因場地特性在身旁發生，現場配置琵琶與大提琴演讓奏，音樂不再只是伴奏，而是隨劇情流動、即時回應角色內心，觀眾不僅「看見」莎劇，更置身其中，打造沉浸而身歷其境的觀戲經驗。

《黑狄羅》將於1月31日、2月1日連演4場，劇團邀請觀眾走進茶席劇場，在一杯茶、一齣戲之間，與《黑狄羅》共同凝視人性最光亮也最幽暗的瞬間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應