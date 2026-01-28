莎士比亞四大悲劇改編為歌仔戲 《黑狄羅》呈現斬新生命力

尚和歌仔戲劇團將莎士比亞四大悲劇的《奧賽羅》，改編為歌仔戲譯劇版本進行演出。（尚和歌仔戲劇團提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕 尚和歌仔戲劇團將莎士比亞四大悲劇的《奧賽羅》，改編為歌仔戲譯劇版本《黑狄羅》，以人性最幽微也最熾烈的愛、權力與嫉妒為核心，透過歌仔戲細膩的唱腔與表演層次，帶領觀眾走進一場無法回頭的悲劇旅程。

尚和指出，此次《黑狄羅》製作陣容堅強，音樂設計由金曲大師李哲藝擔綱，編劇則由梁越玲執筆，刻畫人性在愛與猜忌間的崩解歷程，演出特別以「沉浸式劇場體驗」為核心，結合田和越茶席劇場獨有的空間特質，邀請觀眾逐步走進劇情之中。

演員與觀眾之間的距離、角色呼吸與情緒轉折因場地特性在身旁發生，現場配置琵琶與大提琴演讓奏，音樂不再只是伴奏，而是隨劇情流動、即時回應角色內心，觀眾不僅「看見」莎劇，更置身其中，打造沉浸而身歷其境的觀戲經驗。

《黑狄羅》將於1月31日、2月1日連演4場，劇團邀請觀眾走進茶席劇場，在一杯茶、一齣戲之間，與《黑狄羅》共同凝視人性最光亮也最幽暗的瞬間。

