嘉義縣長翁章梁響應紙風車「椅子會」 百書簽名送捐款人

嘉義縣長翁章梁響應紙風車「椅子會」，在《青年的四個大夢》簽名送給捐款人。（嘉義縣政府提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕紙風車劇團鄉鎮市區兒童藝術工程圓孩子戲劇第一哩路已經20年，第三階段正如火如荼進行中，為號召更多人加入捐助行列，讓偏鄉小朋友早日看圓戲劇夢，紙風車文教基金會近日發起「椅子會」小額捐款行動，嘉義縣長翁章梁率先響應，特別捐出親筆簽名的《青年的四個大夢》100本，將贈送給共襄盛舉者，攜手實踐「讓每一個孩子都有機會看戲」的初衷。

嘉義縣長翁章梁簽名《青年的四個大夢》100本送給捐款人。（嘉義縣政府提供）

紙風車執行長張敏宜指出，兒童藝術工程20年前在阿里山鄉演出時，現場湧入上千名觀眾，孩子們在山嵐中看戲，眼神比星光還亮，那正是「椅子會」存在的意義。「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾以捐款支持演出所需的椅子、雨具與偏鄉接駁，讓孩子無論距離遠近、晴雨與否，都能安心坐下來看一場戲。

張敏宜表示，紙風車創辦人李永豐為布袋鎮過溝囝，來自家鄉的支持，一直是紙風車向前邁進的主要動力之一。尤其是翁章梁的一路相挺，更帶給紙風車滿滿的溫暖，2024年368工程第三輪啟動，首場選在嘉義縣義竹鄉，就是翁章梁與上百位鄉親花了5天的時間以小額捐款促成。

嘉義縣長翁章梁（左）與紙風車創辦人李永豐一路相互扶持。（嘉義縣政府提供）

翁章梁說，李永豐20年前接到一通來自家鄉布袋的邀演電話，卻因經費不足婉拒。這通電話成為他重新思考紙風車存在意義的起點，最終促成「368鄉鎮市區兒童藝術工程」誕生，將國家級演出帶到全台每一個孩子身邊。這次「椅子會」小額參與門檻低，更能凝聚大家對孩子與故鄉的共同心意，是368工程最動人的力量。

