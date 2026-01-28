自由電子報
藝文 > 即時

文總攜手證交所推「創新辦桌」企劃 挖掘台灣新創「價值」與「態度」

2026/01/28 16:20

FOCASA馬戲團張又文品牌總監（左起）、台灣證券交易所林修銘董事長、文化總會李厚慶秘書長、FOCASA馬戲團林智偉團長合照。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會與台灣證券交易所創新板（TIB）首度跨界合作，推出《創新辦桌》系列影片，於今（28）日舉辦發布記者會，透過影像記錄台灣各領域的創新人才與團隊，展現他們如何以新創思維述說台灣故事，同時創造產業價值。文總表示，系列影片名稱取自「創新板」的台語諧音，結合大眾熟悉的辦桌文化，象徵將台灣多元的創意能量匯聚成一席豐盛的饗宴。首集主角由台灣馬戲龍頭「FOCASA馬戲團」擔綱，並由金馬導演黃信堯錄製旁白，他分享創新者需具備冒險拓荒的精神與精確的判斷力，且夥伴的凝聚力更是前進的重要力量。

文總長期致力轉譯文化力量，而證交所則具備扶植企業的資源，雙方在「創新辦桌」企劃中產生交集。系列影片不僅介紹文化產業，更希望分享這份不斷向前的態度。首集聚焦的FOCASA馬戲團創立於2011年，是台灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團隊，足跡遍布全球28個國家，他們透過經營模式的創新，成功打造出台灣的馬戲王國。

文總攜手證交所，推出新影片企劃「創新辦桌」，首集主角由台灣馬戲龍頭「FOCASA馬戲團」擔綱。（文總提供）文總攜手證交所，推出新影片企劃「創新辦桌」，首集主角由台灣馬戲龍頭「FOCASA馬戲團」擔綱。（文總提供）

文總表示，這項影像計畫並非單向的觀看，而是希望透過「辦桌」的概念，邀請觀眾看見台灣創新人才在追夢路上的故事。針對此次合作，文總秘書長李厚慶受訪時強調，這項企劃並非廣告，而是希望挖掘「創新」題材，影響並啟發更多產業團隊。李厚慶指出，「創新辦桌」與文總過往推動的「匠人魂」系列有明確區隔：「匠人魂」致力於傳統產業的職人精神，強調一個人一輩子專心做一件事；而「創新辦桌」則聚焦於團隊如何用創新的態度達成夢想，影片風格與剪接手法也與過去不同，內容將結合感性故事與理性分析，例如團隊的經營管理、現代化產線與商模基礎等。

李厚慶說明，影片並非介紹每個要上創新板的團隊，而是希望透過分享創新精神，讓未來有意投入的企業能跳脫框架，產生更多想像。他認為，文總希望透過影片帶出背後的「價值」與「態度」。首集「FOCASA馬戲團」已經於文總與證交所官方社群平台同步首播。

