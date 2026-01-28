從詩詞到京崑文學劇場 《天上人間 李後主》８年後重返舞台

演員黃詩雅（後排左起）、溫宇航、林庭瑜，謝樂（前排左起）與凌嘉臨合照。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心國光劇團與趨勢教育基金會攜手打造的「實驗京崑文學劇場」代表作《天上人間 李後主》，自2018年首演以來，歷經時間淬鍊與世局更迭，終將於2026年再度登上舞台。這齣以南唐後主李煜為核心，融合詩詞、京崑表演與現代文學劇場語彙的作品，不僅見證國光在戲曲創作上的前瞻實驗，也成為近年觀眾心中難以忘懷的經典。

此次重演，所有演員歷經歲月與舞台的磨練，飾演李後主的溫宇航本就有「京崑男神」之譽，其深情內斂的演繹，完美詮釋李後主的文人氣質與生命重量，建構出角色難以取代的靈魂。而劇中情感核心「大小周后」則採雙卡司呈現，大周后由黃詩雅、林庭瑜輪番演出，小周后則由凌嘉臨、謝樂擔綱，四位青年美旦演員各自展現不同層次的柔情、純真與命運之美，讓李煜的情感世界更顯立體。

演員鄒慈愛（後排左起）、國光劇團藝術總監王安祈、團長張育華、傳藝中心副主任梁晋誌、傳藝中心主任陳悅宜、趨勢科技執行長陳怡蓁、演員溫宇航、導演戴君芳（前排左起）、演員謝樂、黃詩雅、凌嘉臨、林庭瑜等人合影。（記者董柏廷攝）

作品的精神核心，來自創作團隊對李煜詞作的深刻理解。葉嘉瑩教授曾指出，李煜詞之所以動人，在於其「真純深摯、毫無偽飾」的情感特質，無論歡樂或哀愁，皆能任縱奔放，直指人生無常與至情本質。《天上人間 李後主》正是以此為出發點，帝王成敗讓史官去定論，在文學的世界中，李煜的能守本心，何嘗又不是一種極為珍貴的特質。這樣的出發點，讓詩詞不單只是「唱進戲裡」，更是轉化為戲劇張力與人物生命的內在動力。

時任國光劇團藝術總監、同時也與陳健星共同擔任編劇的王安祈教授指出，本劇的創作並非單純搬演歷史，而是以「詩詞重構」為方法，結合京崑交融的表演實驗，透過鏡像、記憶、意識流等文學筆法，打造一座立體的現代文學劇場。劇中以霓裳羽衣、天水碧、薰香玉爐、燒槽琵琶等意象，交織出南唐的華麗與哀愁，也隱喻天上與人間、藝術與命運的對照與流轉。做為王安祈老師編劇生涯的第30部劇本，以不以成敗論人物的文學視角，重新將「誤入帝王家」的李煜，有血有肉地展現在觀眾面前。

京崑融合或許已非稀奇之事，但在8年前，《天上人間 李後主》仍走在摸索的道路上。國光劇團嘗試為傳統戲曲開啟新的可能，攜手趨勢教育基金會，打造更多更精緻的文學劇場作品。這份勇於實驗的精神，不僅為後續戲曲創作拓展想像邊界，也逐步形塑「台灣京崑新美學」的輪廓。

「2026台灣戲曲藝術節：國光劇團《天上人間 李後主》」將由溫宇航、鄒慈愛、黃詩雅、林庭瑜、凌嘉臨、謝樂、朱安麗、陳清河等主演，4月24日至26日在台灣戲曲中心大表演廳演出，詳詢Opentix網站。

