紙風車368兒童藝術工程20年 翁章梁行動力挺「椅子會」

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程日前於北藝中心演出特別版。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車文教基金會推動的「368鄉鎮市區兒童藝術工程」邁入第20年，這不只是一段藝術巡演歷程，更是一場長達20年的陪伴行動。日前「紙風車368工程20週年特別演出」於台北表演藝術中心登場，嘉義縣長翁章梁特地北上觀賞，以行動支持這項以孩子為核心的藝術工程，並且特別捐出親筆簽名的《青年的四個大夢》100本，將贈送給共襄盛舉者，攜手實踐「讓每一個孩子都有機會看戲」的初衷，並持續響應紙風車發起的「椅子會」小額捐款行動。



嘉義縣長翁章梁簽名支持紙風車椅子會行動。（紙風車提供）

紙風車368工程自啟動以來，致力將表演藝術帶進全台各地鄉鎮，讓孩子不必離開家鄉，就能坐下來看一場戲。翁章梁長期力挺紙風車，從工程啟動、劇團歷經火災與疫情重創、幾近停擺的低潮時期，始終陪伴在側。他表示，紙風車以行動證明藝術能成為孩子成長的重要力量，而「椅子會」從一張椅子、一件雨衣、一趟接駁開始，讓孩子感受到被重視、被陪伴。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程邁向20年。（紙風車提供）

紙風車創辦人李永豐回憶，368工程的起點源自20年前一通來自嘉義布袋的邀演電話，因經費不足而無法成行，這份遺憾促使他重新思考劇團的存在意義，進而啟動368工程，立志將國家劇院等級的表演藝術送進每一個鄉鎮。李永豐也提到，每次回到嘉義，總與翁章梁深夜長談藝術與孩子，這份長年累積的理解與支持，讓紙風車在低谷中得以慢慢恢復、再次出發。

翁章梁是參與368工程最深的地方首長之一，從擔任社會處長至今，出席相關演出超過30場。2024年第三輪368工程啟動，首場演出即選在嘉義縣義竹鄉，由翁章梁與上百位鄉親共同以小額捐款促成。他指出，透過小額捐款讓更多人能為孩子與故鄉付出，正是368工程最重要的精神。

紙風車執行長張敏宜表示，「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾以捐款1000元以上加入，支持戶外巡演所需的椅子、雨衣、偏鄉交通接駁等基礎配備，為孩子打造安心的觀賞環境。未來，紙風車將持續推動368工程與「椅子會」行動，邀請更多民眾加入，讓更多孩子有機會坐下來看戲。相關資訊詳詢紙風車劇團官網或粉絲專頁。

