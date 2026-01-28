自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

紙風車368兒童藝術工程20年 翁章梁行動力挺「椅子會」

2026/01/28 18:20

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程日前於北藝中心演出特別版。（紙風車提供）紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程日前於北藝中心演出特別版。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車文教基金會推動的「368鄉鎮市區兒童藝術工程」邁入第20年，這不只是一段藝術巡演歷程，更是一場長達20年的陪伴行動。日前「紙風車368工程20週年特別演出」於台北表演藝術中心登場，嘉義縣長翁章梁特地北上觀賞，以行動支持這項以孩子為核心的藝術工程，並且特別捐出親筆簽名的《青年的四個大夢》100本，將贈送給共襄盛舉者，攜手實踐「讓每一個孩子都有機會看戲」的初衷，並持續響應紙風車發起的「椅子會」小額捐款行動。

嘉義縣長翁章梁簽名支持紙風車椅子會行動。（紙風車提供）嘉義縣長翁章梁簽名支持紙風車椅子會行動。（紙風車提供）

紙風車368工程自啟動以來，致力將表演藝術帶進全台各地鄉鎮，讓孩子不必離開家鄉，就能坐下來看一場戲。翁章梁長期力挺紙風車，從工程啟動、劇團歷經火災與疫情重創、幾近停擺的低潮時期，始終陪伴在側。他表示，紙風車以行動證明藝術能成為孩子成長的重要力量，而「椅子會」從一張椅子、一件雨衣、一趟接駁開始，讓孩子感受到被重視、被陪伴。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程邁向20年。（紙風車提供）紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程邁向20年。（紙風車提供）

紙風車創辦人李永豐回憶，368工程的起點源自20年前一通來自嘉義布袋的邀演電話，因經費不足而無法成行，這份遺憾促使他重新思考劇團的存在意義，進而啟動368工程，立志將國家劇院等級的表演藝術送進每一個鄉鎮。李永豐也提到，每次回到嘉義，總與翁章梁深夜長談藝術與孩子，這份長年累積的理解與支持，讓紙風車在低谷中得以慢慢恢復、再次出發。

翁章梁是參與368工程最深的地方首長之一，從擔任社會處長至今，出席相關演出超過30場。2024年第三輪368工程啟動，首場演出即選在嘉義縣義竹鄉，由翁章梁與上百位鄉親共同以小額捐款促成。他指出，透過小額捐款讓更多人能為孩子與故鄉付出，正是368工程最重要的精神。

紙風車執行長張敏宜表示，「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾以捐款1000元以上加入，支持戶外巡演所需的椅子、雨衣、偏鄉交通接駁等基礎配備，為孩子打造安心的觀賞環境。未來，紙風車將持續推動368工程與「椅子會」行動，邀請更多民眾加入，讓更多孩子有機會坐下來看戲。相關資訊詳詢紙風車劇團官網或粉絲專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應